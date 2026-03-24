"ניר אלון קשקשן, לא מייצג את השחקן הישראלי"

ארגון שחקני הכדורסל בישראל הכריז אתמול (שני), באמצעות ההסתדרות, על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל בכדורסל, זאת לאחר שהמגעים בין הצדדים בנוגע לחזרת המשחקים בעונה הקרובה ולהסדרה במסגרת הסכם ארוך טווח הגיעו למבוי סתום. מנכ”ל המנהלת, דייויד בסן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

שמעת את ניר אלון, מה תגובתך?

“שמעתי בעיקר שטויות ממנו”.

איך אתה רואה באמת את ההתרחשות, כי הוא הפך את האקדח לרקה ממכם אליו.

“יש הסכמים שנחתמו, ארגון השחקנים לא הודיע לנו שום דבר, זה מתחדש אוטומטית אלא אם צד רוצה לבטל עד 90 יום לפני העונה הבאה, לא הודיעו את זה. אני מדבר עם השחקנים והרוב לא מבינים מה זה הדבר הזה, מה זה השטות הזו. למה באמצע מלחמה, כשאנחנו רק רוצים לקיים את הליגה ולהמשיך את העונה, לדאוג לפרנסה, וצריך לצאת למאבק על חמש שנים קדימה? לטוב ולרע יש בליגה הזאת 40%שחקנים זרים, יש אזהרות מסע לישראל, אזרחים אמריקאים בעיקרון לא אמורים לטוס לפה. איך אנחנו אמורים להחזיר את כולם ולקיים פה פייר פליי?”

מצד שני, למה לקחת 50% שחקנים ישראלים ולהוציא אותם מהמשפחות?

”זה לא מה שאנחנו רוצים, זה מוצא אחרון, אבל אני נערך לכך שזה יקרה. לא אמרנו שלא, אנחנו לא רוצים בזה גם. זה הכנה, ואנחנו מנסים לצמצמם את זה לזמן קצר למקרה שנצטרך. אנחנו נצטרך לסיים את העונה כך או אחרת, אם זה פה או על הירח, באירופה, הליגה חייבת לחזור לשחק עד ה-18.4, אם לא, קבוצות מתפרקות. רוצים לדאוג לקבוצות, לשחקן הישראלי, לקהל, אנחנו ריאלים. גם אם נלך לפתרון קיצוני של בועה, ביום שדברים יתחילו להסתדר ונוכל לחזור לישראל אז נחזור”.

ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

לאיזו מדינה סגרתם?

“לא סגרנו, אני לא יכול לסגור, צריכה להיות ישיבת דירקטוריון, כל הקבוצות יהיו שותפות. זה לא משהו שאני יכול להחליט לבד. נביא את זה לדירקטוריון והוא יחליט. יש כמה אופציות שאנחנו מתמקדים עליהן, סוגרים פרטים”.

איזה מקומות אתה מביא לישיבה?

“על היעד אנחנו נחליט. אנחנו נמצאים מול ארבע ערים שיכולות לארח את הדבר הזה, בודקים מה היתרונות והחסרונות של כל עיר. לא התקבלה עדיין החלטה”.

מרבית השחקנים אמרת לא מבינים מה זה המאבק הזה, מה זה אומר בשורה התחתונה? אם יוחלט לקיים את הליגה בבועה הם ייצאו נגד ההחלטה או נגד ארגון השחקנים?

“בואו נגע בזה משפטית, לא ברור מה זה סכסוך העבודה הזה. אנחנו לא מולם בכלל, השחקנים האלה לא עובדים במנהלת ולא מקבלים שכר. אם יש שחקן שלא מרוצה מהקבוצה שלו, שילך להכריז סכסוך עבודה מול הקבוצה שלו, אני לא יודע מה זה ארגון השחקנים, אני לא מנהל איתם משא ומתן ואני לא מעסיק אותם. אנחנו מאוד נשמח לשבת עם השחקנים ולראות איך אפשר לשפר את הענף קדימה. אנחנו בטח לא נקיים עכשיו משא ומתן על חמש שנים קדימה כשיש מטרה לסיום העונה הנוכחית. שיפנו למעסיק שלהם. הם לא רוצים לטוס לבועה? שישבתו ויכריזו סכסוך עבודה מול הקבוצות שלהם. אם לא תהיה פה ליגה וזה לא משנה איפה זה, הם לא יהיו זכאים לשכר”.

אתה מתכוון להגיע לפגישה אצל השר זוהר?

“לא. הודענו לו שאנחנו מאוד מכבדים אותו, אבל ברגע שנקבעה פגישה והוכרז סכסוך עבודה, שזה אקט מאוד מאוד מאוד אלים, בטח כשאנחנו באמצע סכסוך. מה הייתה הבעיה לחכות לפגישה? נגיד שזה עניין חוקי, זה לא, אבל אני לא חושב שלהגיע לפגישה בסיטואציה הזו זה נכון”.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

מה השר אמר?

“הוא מבין ומכבד. לא אדבר בשמו, אבל זה לא הפתיע אותו”.

הוא ינסה למצוא פתרון ולגשר.

“פתרון למה? אין פה בעיה. אני לא מבין איזו בעיה יש”.

ניר אלון אמר שעד פסח תגיעו להסכמות בלי קשר למלחמה?

“אולי בראש שלו, לי זה לא נאמר. לנו יש הסכם שקובע ואני יכול להקריא אותו”.

ניר אלון (שחר גרוס)

אז הוא משקר?

“אולי הוא רצה להגיע עד פסח, אולי זה מה שהוא רוצה, אבל לנו זה לא הוצג מעולם בשיח. יש הסכם שקובע 90 יום לפני חידוש העונה הבאה, צד אחד יכול לצאת מההסכם אם הוא רוצה. הם אגב לא אמרו שהם רוצים”.

איך זה ייפתר?

“איך מה ייפתר? אין פה שום בעיה בכלל”.

לפחות אתם עושים עניין בימים אלו, חבל שלא דיברת עם ניר בשידור.

“מזל שאין ספורט. אין לי מה לדבר איתו, הוא לא צד בעניין. הוא לא מייצג את השחקן הישראלי, הוא לא ארגון שמולי. אני לא יכול שהשפה היא מתקפה אישית עליי, זו לא השפה שלי. הוא לא הפרטנר שלי, אין לי מה לדבר איתו. אין פה מה לפתור, אנחנו לא בסכסוך, בטח לא עם השחקן הישראלי, השחקן הישראלי הוא הדבר הכי יקר לליגה הזו, אני לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה של כמות דקות וכו’, עליתם על נקודה קריטית מאוד של כמות השחקנים שהולכים לקולג’, שהוא אומר שיש ארבעה וחצי זה קשקוש בלבוש”.