יום שלישי, 24.03.2026 שעה 15:46
"90% תומכים, בסן? ישב בטלפון כל הפגישה"

יו"ר ארגון השחקנים, ניר אלון, דיבר ב"שיחת היום": אני סחטן? להפך, מה ששמה אקדח על הרקע היא המנהלת. כולם חוזרים לשחק, רק הכדורסל צריך בועה"

תמיר בלאט חולף על רועי הובר (רדאד ג'בארה)
ארגון שחקני הכדורסל בישראל הכריז אתמול (שני), באמצעות ההסתדרות, על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל בכדורסל, זאת לאחר שהמגעים בין הצדדים בנוגע לחזרת המשחקים בעונה הקרובה ולהסדרה במסגרת הסכם ארוך טווח הגיעו למבוי סתום. יו”ר ארגון השחקנים, ניר אלון, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

דיברתי עם ארי שטינברג הבוקר, הוא אמר לי שאתה מנסה לסחוט אותו וזה לא יעזור לך. הם אמרו שאתה הזוי, שהם לא יודעים מה אתה רוצה מהם. מה התגובה שלך לארי?
“לפני שמדברים על ספורט אני אחזק את כוחות הביטחון, מקווה שהמצב הזה ייגמר לטובתנו. מבחינת השנה הזו, מדצמבר, סרקנו כל הארץ מהגליל ועד ב”ש עם הרבה פגישות, כולל עם השער. גיבשנו את תוכנית העבודה שלנו וייצגנו אותה לשר, סיכמתי עם המנהלת שעד פסח נסיים את ההסכם של העונות הבאות. עשינו את כל המהלכים האלה כדי שיהיה פורום גדול מאוד של שחקנים. ההתנהלות שלנו תקינה, לגבי מה שאמרתם, 90% מהשחקנים תומכים. הייתי בעצמי בקבוצות למעט שתיים שבחו”ל. לא חושש מהעניין הזה”.

ארי שטינברג אמר שאתה סחטן וחוצפן, שאתה מנצל את הסיטואציה.
”להפך, מי ששם לנו אקדח על הרקה זו המנהלת. תנסו לראות איך אנחנו מייצרים בועה הזויה כזו. הליגה מבחינתם ליגה של זרים. הכדורגל חוזר, הלאומית חוזרת, הכדוריד, רק אנחנו לא כי אנחנו צריכים לנסוע לבועה, לא יודע אפילו איפה, לשחק שם כמה חודשים. זה לא יקרה בהסכם ארוך טווח”.

הם אומרים שלא סופרים אותך, שאתה לא קובע כלום.
״אז אומרים. אם מתחילים טענות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין זה אומר שאתה חלש. לא מתרגש מזה. הם עשו טעות גדולה כשהקימו בועות זרים ושמו עליהם מיליון שקל במקום לשים אותם על השחקן הישראלי. למה משלמים להם כספי ציבור? ביקשנו לעשות רפורמה”.

“עשינו הסכם שאנחנו רוצים לשנות”

אתה נתת יד לכל כך הרבה זרים.
״עשינו הסכם ואמרנו בספטמבר שאנחנו רוצים לשנות את זה. הצגנו תכנית לקידום השחקן הישראלי״.

דייויד בסן לא ספר אתכם בישיבה?
״הוא היה בטלפון לאורך כל הישיבה. יש פערים גדולים מאוד בין איך שאנחנו רואים את הדברים לבין איך שהוא רואה אותם״.

שולחים תמונות מההרס של הזירות, למה שזרים יחזרו לפה אחרי הדברים האלה? יש אזהרות מסע למזרח התיכון?
״תשמע, העניין של הזרים הוא מאוד מורכב. הם הגיעו לאזור שכמעט שלוש שנים במלחמה. הם ידעו את זה כשהגיעו. לקחו את זה בחשבון. זה חלק מהעסק שהדברים יסלימו. אי אפשר לעשות איפה ואיפה בין ענפי הספורט״.

אבל מה התנאי? אם יתנו פחות זרים אז אפשר יהיה להוציא אותם? אתה סותר את עצמך?
״הדיאלוג מוסכם עם המנהלת ואנחנו רוצים ודאות. רוצים לתת לשחקן הישראלי רוב על המגרש״.

השחקנים הישראלים בורחים למכללות.
״זה לא נכון״.

עובדתית זה נכון. 
״יש שחקנים מעולים בליגה הלאומית שמחכים להזדמנות, איזה מסר זה נותן לשחקן הישראלי הצעיר?״.

אבל אתה אישרת את הרפורמה, אז אתה אשם.
״לא פישלתי, אנחנו רוצים לתקן. יש לנו פגישה עם השר מיקי זוהר ונציג לו את הנתונים. זה תהליך ארוך״.

“משכורות? יש חוזים מול הקבוצות”

הליגה לא תחודש, מי ישלם משכורות?
״אני אגיד שוב, יש חוזים מול הקבוצות״.

אבל אין משחקים, מי ישלם לקבוצות על הנזקים?
״בגלל זה צריך להחזיר את המשחקים לישראל״.

ואם בתסריט אופטימלי מסכימים לתנאים שלך, אתה כן מסכים לבועה?
״אנחנו בשיח וננסה להגיע למסקנות והסכמות. נעשה את הטוב עבור השחקן הישראלי״.

אתה יכול להבין את הביטוי של אקדח לרקה, כי אתה משתמש בקלף מיקוח שלא היה לך.
״בדיוק הפוך. הם שמים לנו אקדח לרקה. הם אומרים לנו שאו שנסכים או שאין כסף. אנחנו נלך לשר וננסה להגיע להבנות״.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
