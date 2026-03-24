שערוריות המין בנבחרת בישראל, ינאי וברקוביץ'

הפועל תל אביב מקצועית בתקופה נהדרת עם עונה נפלאה ביורוליג, אבל ברקע תמיד מרחף נושא הקהל. אמנם כעת אין משחקים בישראל, אבל גם לפני כן הקהל האדום לא הראה נוכחות דומיננטית כפי שהתרגלנו לראות. מי שעלה לדבר על הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא שאול אייזנברג, שבעברו ניהל את המועדון.

שאול הוציא לפני המון זמן ספר בשם ״סדום ועמורה 2״, שחשף המון פרשיות מזעזעות על הספורט. בדקנו אותו והוא יצא דובר אמת בכל מה שאמר. הוא רצה להוציא עוד ספר, אבל כל המלחמות והקורונה עצרו אותו. הוא עלה לתת לנו עוד כמה סיפורים כאן.

״הוצאתי את הספר בשיתוף פעולה עם ידיעות אחרונות. זה היה אחד הלילות הכי חורפיים במדינת ישראל. לקחתם אותי בשעת לילה מאוחרת, כי עורכי דין ועובדי ידיעות טענו שהדברים לא נכונים״.

אני רוצה שנתחיל במשהו חזק. תן לנו את הסיפור האמיתי על מי החליט שאייל ברקוביץ סיים את דרכו בנבחרת?

״אני אענה לך חד וחלק, אתה יודע אייל ברקוביץ׳ היה אחד הגדולים אי פעם ואין ויכוח על זה. את השאלה למה הוא לא הוזמן לקמפיין השני של אברהם גרנט צריך לשאול את אברהם גרנט. בטוח שהוא יגיד את האמת. עם עובדה אחת אי אפשר להתווכח. גרנט אימן את הנבחרת בשתי קדנציות, הראשונה הייתה אחת מהגרועות של נבחרת ישראל והסיבה המקלה היא שלא היו משחקים ביתיים. כנראה שמה שהיה בקמפיין הראשון יצר השלכות לקמפיין השני שהיה המוצלח ביותר של הנבחרת אי פעם״.

כמה צופית גרנט הייתה מעורבת בהחלטה?

״אין לי מושג״.

אתה משקר?

״אני באמת לא יודע״.

אני קראתי את הספר שלך, והיה כתוב שצופית הייתה מעורבת בהחלטה עם אברהם.

״תשאלו את אברהם, זה הרבה יותר פשוט. אני קיבלתי את הסגל מאברהם גרנט כדובר הנבחרת, ונשאלתי איך אתמודד עם הרעש והשערורייה שתקום בתקשורת והצלחתי להתמודד עם זה. עובדה שהקמפיין הזה היה הטוב ביותר של הנבחרת״.

אברהם גרנט. "הקמפיין הזה היה הטוב ביותר של הנבחרת" (IMAGO)

מתי הוא החליט לא לזמן אותו?

״הוא התלבט על זה בתקופה ההיא, וכשהוא פרסם לי את הסגל הבנתי מה ההחלטה שהוא לקח. אחד השחקנים הגדולים של הנבחרת לא זומן ועובדה שאנחנו 20 שנה אחרי ולא נוצר מזה רעש בתקשורת״.

אתה לא מדבר בחופשיות.

״עברתי איתך כמה פעמים בדיקות פוליגרף, בכולם יצאתי דובר אמת״.

“היו שערוריות בעיקר בחו”ל, נילסן קטע את זה”

אתה פרסמת שערוריות מין בנבחרת, היו עוד מאז?

״אחרי ההפסדים לדנמרק נקבעו הרבה דברים חדשים. הייתה ועדה ציבורית רצינית מאוד שיש לה את כל החומר, ויש להתאחדות את כל החומר שמור. אני יכול לומר לך מה שאמרתי אז, כמי שחי עם הנבחרת עשרות שנים, לא ידעתי ולא שמעתי על שחקנים שהיו עם נערות ליווי״.

שאול אייזנברג (אסי ממן)

חוץ מהשערורייה עם דנמרק לא היו עוד?

״היו, בעיקר בחו״ל״.

על ידי מי?

״שחקנים ומאמנים לדורותיהם״.

גם עסקנים?

״גם״.

כולם חגגו?

״עד שנת 2000 כולם חגגו, נילסן המאמן קטע את זה״.

אתה גם חגגת?

״אני בחקירה?״

ריצ'ארד נילסן. קטע את החגיגות (IMAGO)

מי שאתה איתו בסכסוך במשך כל השנים זה רון חולדאי, עוד מסיפור אוסישקין.

״מה שאתה אומר זה סיפור מקומם עד עצם היום הזה. רון חולדאי פגע בהפועל תל אביב יותר מכל אדם במדינה. הדברים הגיעו לשיא בהריסת האולם באוסישקין. למה הוא עשה את זה? איך אף אחד לא שואל? הרי היו תכניות להרוס את האולם ובסוף יש שם גינה של כלבים שעושים צרכים. אז למה הוא הרס? אני עובר שם כל פעם ומזיל דמעה. הדבר שהכי חורה לי הוא שברגע שזה קרה, האולטראס טען שאני שיתפתי פעולה עם חולדאי.

“לימים כל אותה חבורה השיגו עם חולדאי פשרות, קיבלו אולם דרייב אין ולא קיבלו שום פיצוי. כל הניסיונות לעשות פשרות ביני לבינו עלו בתוהו כי אני עקשן ולא אוותר. אני יודע מה הוא עשה ומה הסיבות שהוא עשה אותם. אני נחקרתי על כל מה שכתבתי בספר, והסיפור עם חולדאי מופיע בספר, והוא הציע לי לעשות עסקה שסירבתי לה. הוא החליט להתנקם בהפועל תל אביב עד להריסת האולם. עובדה שהוא לא הגיש תביעה על זה שזה נכתב שם״.

היה לך גם סיפור עם דן חלוץ.

״דן חלוץ הגיע לאיגוד כברירת מחדל״.

דן חלוץ. "הגיע לאיגוד כברירת מחדל" (חגי ניזרי)

הוא היה רמטכ״ל.

״נו וזה אומר שהוא מתאים לאיגוד? הוא היה בובה. חיפשו מחליף לקופל, שגם נבחר בקומבינציה, ואז נבחר דן חלוץ כמועמד מוסכם של הפועל ומכבי. ברגע שמישהו מגיע כמועמד מוסכם, הוא צריך לרצות את שני הצדדים. אנחנו לא נתנו לעשות מה שרוצים אבל כוחנו היה דל למנוע את הכל. העובדה היא שעד היום ממשיכים הפועל ומכבי למצוא מועמדי פשרה ולא תמיד את הטוב ביותר״.

עמוס פרישמן מצוין.

״עמוס מעולה, בטח יותר מקודמו״.

הוא היה שחקן שלך.

״היה שחקן שלי ואני מעריך אותו מאוד. הייתה פעם תקופה לא טובה לקבוצה, והוא הגיע אליי ואמר לי שהוא לא מתאים לתפקיד האימון בקבוצה. לקח אחריות. מעריך אותו מאוד. פרישמן היה שחקן מצוין ומזוהה עם הפועל, היה אחד מגדולי הנבחרת יחד עם ג׳מצ׳י״.

עמוס פרישמן. "אחד מגדולי הנבחרת, מעריך אותו מאוד" (רדאד ג'בארה)

”עופר לקח את הקבוצה ועשה לה הנשמה מלאכותית”

אתה מסוכסך משפטית עם עופר ינאי, איפה זה עומד?

״אני לא מסוכסך עם עופר, אני הגשתי תביעה נגד שישה אנשים על הזכויות של המועדון הפועל תל אביב. אני לא רק בטוח בזה, אני משוכנע בזה שגנבו ממני את הזכויות של המועדון״.

אין לך את הכסף לנהל את המועדון?

״אני לא מדבר על ניהול, מעולם לא באתי בטענות על עופר ינאי, אני רק רוצה את מה שמגיע לי. עופר עשה מהלך אדיר כשהוקיע את האולטראס מהקבוצה. כל עוד האולטראס נוגע בקבוצה אין לקבוצה סיכוי להגיע למעמדים גדולים. אני טוען את זה מהיום הראשון. האולטראס עושה נזק לקבוצה. בפעם האחרונה שהאולטראס נגע במועדון הוא הגיע לחובות ענק. הפועל תל אביב אלמלא ינאי הייתה נמחקת.

“הוא לקח את הקבוצה ונתן לה הנשמה מלאכותית בסדרי גודל של כספים שלא היו אף פעם בכדורסל. הדבר הכי גדול שהוא עשה זה להרחיק אותם. אם יהיה לו את הכוח לשמור על העקרונות שלו הוא ירחיק לכת ויביא הישגים גדולים מאוד. הפועל תל אביב צריכה לשחק באירופה רק ביד אליהו או בהיכל חדש שהוא יקים. אסור להפועל ת״א לחזור לאולם קטן. את אולם אוסישקין היו צריכים להשאיר כאולם הבית כפי שיש במועדונים גדולים, אבל ראש העיר החריב אותו״.

עופר ינאי. "עשה מהלך אדיר כשהוקיע את האולטראס" (חגי מיכאלי)

אתה מיודד עם עיסוואי פריג׳.

״הייתי יועץ לא חבר. הוא לקח את החומרים שהיו ברשותו והגיע איתם עד הצמרת״.

הוא רוצה להתמודד מול שינו זוארץ, בלי לפגוע בו אני לא חושב שהוא יכול להיכנס לנעליים של שינו.

״שינו הוא מה טוב, אבל אם בא עוד אדם שאומרים עליו שהוא מה טוב, אז אין בעיה עם עוד אדם טוב שמתמודד. אני מכיר אותו מ-1984, הוא אדם ראוי, שר בממשלה לשעבר, הוא הקים את קבוצת הכדורגל בכפר קאסם בזמנו, הוא אוהב כדורגל. יכול להיות שהוא מועמד ראוי״.

אני לא חושב שיש לו סיכוי נגד שינו. יש אנשים שמוליכים אותו שולל.

״אני אומר לך שאני לא פוסל את זה, יש לי ניסיון בהתאחדות. עברתי תשעה יושבי ראש. כל אחד ששומע את הנתונים האלה, צריך לעשות חשבון נפש״.

עיסאווי פריג'. "אנשים מוליכים אותו שולל" (רדאד ג'בארה)

אומרים שאתה עסקן ופועל לפי אינטרסים.

״אני עבדתי בהתאחדות ושמרתי על אנשי ההתאחדות, כל מי שיצא נגד ההתאחדות קיבל מכה. אתה יכול לבדוק את זה. אבי לוזון למשל, אני מיודד איתו מאוד, לא עבדתי איתו והוא פנה אליי וביקש ממני לחזור להתאחדות. אם הייתי מסכים הוא היה נשאר בתפקיד עד היום. יו״ר התאחדות צריך שקט לעבוד. עשיתי את זה עם כל יו״ר שעבדתי איתו ושירתתי את כולם בנאמנות. מי כמוך יודע כמה קשה לעבוד עם מאמן לאומי שכל אחד שמתחלף היה יריב של קודמו. הצלחתי תמיד לרכוש את אמונם של כולם.

תסתכל על הקהל, ההידרדרות אומרת הכל. יבלוקובסקי ואני נסענו לאיטליה ולטורקיה לארגן משחקי נבחרת שבועות מראש, והנבחרת שיחקה ללא תמיכה ביתית וכשחזרנו לאצטדיון רמת גן היו 40-50 אלף איש בכל משחק. ידענו לשווק את הנבחרת. צרות העין של אנשים, שרובם אפסים, לא רוצה לפגוע באלה שיושבים בעמדות הפרשן ומעבירים ביקורת ולא עשו מאומה, התחילו לנבור בשכר שלי. כן, השכר שלי היה גדול מאוד, אבל התפוקה שלי הייתה ראויה לזה. במקומי הביאו חמישה אנשים שיעשו את כל מה שעשיתי. אז שיבדקו כמה משלמים לחמישה אנשים, לעומת מה ששילמו לי.

“הזכרת את הסיפור עם הפועל ת״א, מה אמרו עליי? שהשארתי את המועדון עם חובות. קשקוש. הפקדתי בידי עופר אליהו את המועדון ללא שום תמורה כל עוד הוא עומד מאחורי הקבוצה. כשהוא נפטר בגיל צעיר, קפצו על המציאה אנשים שחושבים שהם יכולים לעשות מה שבא להם. עורך הדין שלי אומר שיש חוזה ואי אפשר להתעלם ממנו. הטענות שלי הם לא לינאי, שיקרו אותו ורימו אותו. ישבתי איתו והוא הראה לי דברים, שיקרו אותו. העמותה הגיעה לפירוק עם אי סדרים כספיים חמורים״.