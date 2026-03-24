למרבית קבוצות ליגה א' אין מרחב מוגן תקני

תמונה עגומה עולה ממגרשי הכדורגל המארחים את קבוצות ליגה א' צפון ודרום. אולי בחלק מהמגרשים קיים מרחב מוגן תקני העונה על דרישות פיקוד העורף, אך לא בהכרח כזה שיכול להכיל כ-50 איש ויותר (שתי קבוצות כדורגל, מאמנים, צוות מקצועי ושלושה שופטים). המשמעות היא שחזרה למשחקי הכדורגל בליגה השלישית בטיבה אינה אפשרית בפועל.

מחוז דרום: בודדות עומדות בתקן

בליגה א' דרום, מכבי קריית גת יכולה לארח משחקים במגרשה הביתי (כרמי גת), בדומה לדימונה (במגרש הסינתטי בלבד, בעוד שבאצטדיון שנבנה בשנות ה-70 לא ניתן לשחק). קבוצות נוספות שיכולות לארח הן שמשון תל אביב, מ.כ ירמיהו חולון, הפועל אזור, הפועל הרצליה והפועל ניר רמת השרון. ליתר הקבוצות אמנם יש מרחב מוגן תקני, אך הוא אינו יכול להכיל כמות גדולה של אנשים, ולכן המגרשים לא יאושרו.

במגרש הסינתטי באשדוד, למשל, יש ממ"ד תקני אחד שיכול להכיל כ-35 אנשים לכל היותר. זהו מצב הממחיש את הבעיה: הממ"ד תקני ועומד בדרישות, אך אינו מספק מענה לכמות השחקנים והצוות הנדרשת למשחק. בקריית מלאכי אין כלל מרחב מוגן במגרש 'נינו', ואצטדיון 'לויטה' נפסל למשחקי הליגה הלאומית, כך שגם מ.כ כפר סבא אינה יכולה לשחק בו.

מחוז צפון: מצב מורכב תחת אש

בליגה א' צפון המצב מורכב עוד יותר. לרבות מהקבוצות, ביניהן מכבי אחי נצרת, מכבי נווה שאנן, הפועל בית שאן, עירוני נשר והפועל עירוני עראבה, יש מרחב מוגן תקני, אך ליתר הליגה אין. כלומר, ליותר מחצי ליגה אין מרחב מוגן המאפשר שהייה של 50 איש, מה שמהווה בעיה גדולה עבור ההתאחדות לכדורגל בבואה להחזיר את המשחקים תחת אש שאינה נפסקת.

רבים מהמגרשים בצפון אינם עומדים בתקן או שאין בהם מיגון כלל. אפילו באצטדיון 'השלום' באום אל פאחם אין מיגון ראוי. מכבי אתא ביאליק, המארחת בעכו, אינה יכולה לשחק שם בשל היעדר מיגון תקני. קבוצות נוספות שנמצאות בצרות דומות הן טירה, באקה אל גרבייה, מגדל העמק, טמרה וטירת הכרמל, שבהן אין מיגון שיכול להכיל כמות גדולה של אנשים.