מרץ המשוגע: החודש המופלא של פדה ואלוורדה

הליגה הספרדית תצא לפגרה קצרה כשהמצב בצמרת נותר זהה כבר מספר שבועות, כיוון שברצלונה וריאל מדריד לא מפסיקות לנצח. האלופה הסתפקה ב-0:1 קטן על ראיו וייקאנו והבלאנקוס גברו 2:3 על אתלטיקו מדריד בסיומו של דרבי סוער, אז מהיכן הגיע המצטיין בלה ליגה פנטזי?

בדרבי של מדריד המצטיין היה ויניסיוס עם צמד ומסירת מפתח בדרך ל-12 נקודות. למרות השער של פדריקו ואלוורדה, אליו הוסיף שלושה דריבלים, הוא סיים עם 4 נקודות בלבד לאור שתי ספיגות וכרטיס אדום. לעומתו, טרנט אלכסנדר ארנולד שנכנס כמחליף והוסיף בישול ומסירת מפתח סיים עם 6 נקודות. אצל הקולצ'ונרוס חוליאן אלברס עם בישול, מסירת מפתח וחמישה תיקולים סיים עם 8 נקודות, כמו גם בן ארצו נאוול מולינה שכבש שער נפלא.

למרות 4 הנקודות בלבד בפנטזי בדרבי, ואלוורדה נמצא באחד החודשים הגדולים בקריירה שלו, כזה שמציב אותו באופן סופי בשורה הראשונה של הכוכבים הגדולים. שישה מתוך שמונת שעריו העונה הגיעו בחודש מרץ בלבד, ובתוך 17 ימים בלבד, כאשר חמישה מהם נכבשו בחמשת המשחקים האחרונים. כל השערים הגיעו ב-2026, ורק אחד מהם הובקע תחת צ'אבי אלונסו. כעת, הקשר האורוגוואי רחוק רק ארבעה שערים משיאו האישי.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

אם מחפשים טירוף של מרץ, אין צורך ללכת רחוק יותר מוואלוורדה. מדובר בהתפוצצות של ממש, כזו שטלטלה את ריאל מדריד ואת האוהדים. 75% מהשערים שלו הגיעו החודש, ובקצב מסחרר. הוא נראה בלתי ניתן לעצירה, שחקן דומיננטי שמספק רגעים גדולים פעם אחר פעם. אחרי פתיחת עונה לא יציבה, הוא חזר לעצמו בצורה מרשימה והפך לכוח משמעותי, כזה שממצב אותו סופית כגלאקטיקו.

המהפך החל בבלאידוס, שם כבש שער ניצחון דרמטי בדקה האחרונה ב-6 במרץ. מאז, הוא פשוט לא עוצר. חמישה ימים לאחר מכן הגיע אחד הרגעים הגדולים שלו במדי ריאל מדריד, אולי הגדול מכולם. במשחק הראשון מול מנצ'סטר סיטי הוא סיפק הצגה אדירה עם שלושער בתוך 22 דקות, והימם את פפ גווארדיולה.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

מכה אחרי מכה

זה לא נעצר שם. שלושה ימים לאחר מכן, למרות שהיה מתבקש שינוח, הוא פתח מול אלצ'ה וכבש שער מרהיב מחוץ לרחבה, החמישי שלו בתוך תשעה ימים. החגיגה נמשכה, גם אם במשחק באיתיחאד החמיץ הזדמנות גדולה. זו הייתה רק הפוגה קצרה, כי ביום ראשון שוב הגיע רגע גדול: בדרבי, הוא חטף כדור תחת לחץ וכבש מול מוסו, שער שסגר את הסיפור.

בסיכום חודש מרץ, המספרים מדברים בעד עצמם: שישה שערים ב-17 ימים, במגוון דרכים, מתוך הרחבה, מחוץ לה ואפילו ברגל החלשה. הוא יכול היה להוסיף עוד אחד מהנקודה הלבנה, אך ויתר לטובת ויניסיוס. מעמדו בקבוצה רק התחזק, והוא הפך לשחקן שאליו פונים ברגעי ההכרעה. מתוך שמונת שעריו העונה, שישה הגיעו החודש, נתון שממחיש את הדומיננטיות שלו.

ארבלואה לצד ואלוורדה (IMAGO)

גם בהקשר של מאמנים, רק שער אחד שלו הגיע תחת צ'אבי אלונסו, בחצי גמר הסופר קאפ מול אתלטיקו מדריד. שער מרהיב, כזה שגם חגיגת הכעס שלו העידה על העוצמה. למעשה, כל שעריו הגיעו ב-2026, אך עיקרם במרץ, חודש שבו פשוט התפוצץ.

כעת, המטרה הבאה ברורה: לשבור את שיאו האישי, 12 שערים בעונה, אותו קבע ב-2022/23 תחת קרלו אנצ'לוטי. לפני כן, הוא יוצא למשימות עם נבחרת אורוגוואי, שם יפגוש את אנגליה בוומבלי ואת אלג'יריה בטורינו. ואלוורדה מגיע לשם בכושר שיא, כמנהיג וכגלאקטיקו לכל דבר. הוא פרש כנפיים מחדש, ובגדול.

קאנסלו המצטיין והוא לא לבד

בברצלונה קיבלנו הופעה מפלצתית מז'ואאו קאנסלו עם 17 נקודות: הפורטוגלי בישל, עזר לשמור על שער נקי והוסיף שתי מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 חטיפות ו-6 תיקולים. כובש שער הניצחון רונאלד אראוחו סיים עם 13 נקודות, ג'רארד מרטין עם 10 הופעה שכללה 9 הרחקות כדור ופדרי סיים עם 11 נקודות בעוד הופעה נהדרת בקישור. לאמין ימאל וראפיניה הסתפקו ב-3 ו-4 נקודות בהתאמה.

קאנסלו (רויטרס)

קאנסלו לא היחיד שסיים עם 17 נקודות ואת תואר מצטיין המחזור בספרד הוא חולק גם עם פראן ז'וטגלה (אקס ברצלונה) שכבש צמד, בישל והוסיף מסירת מפתח ו-5 דריבלים בדרך ל-17 נקודות בהפסד 4:3 של סלטה ויגו לאלאבס. גם בצד המנצח קיבלנו שחקן עם 17 נקודות, טוני מרטינס, שגם הוא הבקיע צמד, בישל והוסיף שתי מסירות מפתח ושני תיקולים.

המנג'ר פסי החקלאי עדיין מוליך את הדירוג הכללי בפנטזי עם 2,604 נקודות. איליי מכלוף הוא מנצח המחזור ה-29 עם 112 נקודות, זה ההרכב המנצח שבחר, כשההחלטה על מינוי חלוץ אלאבס כקפטן השתלמה בענק: דויד סוריה, דומיניגוש דוארטה, פאו קוברסי, ססאר טארגה, פבלו פורנאלס, מרקוס יורנטה, חרמן ואלרה, פדרי, ארדה גולר, חוליאן אלברס וטוני מרטינס (קפט, 34 נקודות).