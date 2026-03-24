יום שלישי, 24.03.2026 שעה 12:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
198-178פלמייראס1
165-108סאו פאולו2
169-138פלומיננזה3
145-137פלמנגו4
147-97באהיה5
137-107אתלטיקו פארננסה6
1112-138גרמיו7
1113-138ואסקו דה גמה8
1010-87ויטוריה9
107-78קורינתיאנס10
89-78אינטרנסיונל11
811-88אתלטיקו מיניירו12
810-68ברגנטינו13
711-97צ'פוננזה14
713-108סאנטוס15
612-106בוטאפוגו16
610-87מיראסול17
615-108רמו18
416-88קרוזיירו19

דפאיי הסביר: הסיבה לשימוש בטלפון בזמן משחק

החלוץ של קורינתיאנס תועד על ספסל קבוצתו שולח הודעות והסביר ברשתות: "נפצעתי, רק תקשרתי עם הצוות הרפואי בהולנד. הייתי יכול להישאר בחדר ההלבשה"

ממפיס דפאיי (IMAGO)
חלוץ קורינתיאנס, ממפיס דפאיי, התייחס לתקרית שעוררה לא מעט תשומת לב בברזיל, לאחר שתועד משתמש בטלפון הנייד בזמן שישב על ספסל המחליפים במהלך ה-1:1 מול פלמנגו. החלוץ ההולנדי בן ה-32 הוחלף כבר בדקה ה-22 של המשחק, אך במחצית השנייה נתפס בעדשת המצלמות כשהוא מביט במסך הטלפון.

בעקבות הביקורת, דפאיי מיהר להבהיר את הסיבה למעשיו: “רק כדי להבהיר, השימוש שלי בטלפון היה אך ורק כדי לתקשר עם הצוות הרפואי של נבחרת הולנד באותו רגע”, כתב השחקן ברשתות החברתיות. לדבריו, המטרה הייתה לעדכן על מצבו הבריאותי לקראת פגרת הנבחרות הקרובה.

“הייתי יכול להישאר בחדר ההלבשה”

דפאיי הוסיף: “יצאתי החוצה כדי לתמוך בקבוצה שלי, למרות שיכולתי להישאר בחדר ההלבשה בגלל הפציעה”. בנוסף, ציין כי הוא מאוכזב מתוצאת המשחק והבטיח: “נמשיך לעבוד לימים טובים יותר”.

החלוץ, ששיחק בעבר בין היתר במנצ'סטר יונייטד ובברצלונה, מחזיק ב-108 הופעות במדי נבחרת הולנד והוא מלך השערים בכל הזמנים של הנבחרת. הוא הצטרף לקורינתיאנס בספטמבר 2024 וממשיך לעמוד במרכז העניינים גם מחוץ לכר הדשא.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
