דפאיי הסביר: הסיבה לשימוש בטלפון בזמן משחק

חלוץ קורינתיאנס, ממפיס דפאיי, התייחס לתקרית שעוררה לא מעט תשומת לב בברזיל, לאחר שתועד משתמש בטלפון הנייד בזמן שישב על ספסל המחליפים במהלך ה-1:1 מול פלמנגו. החלוץ ההולנדי בן ה-32 הוחלף כבר בדקה ה-22 של המשחק, אך במחצית השנייה נתפס בעדשת המצלמות כשהוא מביט במסך הטלפון.

בעקבות הביקורת, דפאיי מיהר להבהיר את הסיבה למעשיו: “רק כדי להבהיר, השימוש שלי בטלפון היה אך ורק כדי לתקשר עם הצוות הרפואי של נבחרת הולנד באותו רגע”, כתב השחקן ברשתות החברתיות. לדבריו, המטרה הייתה לעדכן על מצבו הבריאותי לקראת פגרת הנבחרות הקרובה.

“הייתי יכול להישאר בחדר ההלבשה”

דפאיי הוסיף: “יצאתי החוצה כדי לתמוך בקבוצה שלי, למרות שיכולתי להישאר בחדר ההלבשה בגלל הפציעה”. בנוסף, ציין כי הוא מאוכזב מתוצאת המשחק והבטיח: “נמשיך לעבוד לימים טובים יותר”.

החלוץ, ששיחק בעבר בין היתר במנצ'סטר יונייטד ובברצלונה, מחזיק ב-108 הופעות במדי נבחרת הולנד והוא מלך השערים בכל הזמנים של הנבחרת. הוא הצטרף לקורינתיאנס בספטמבר 2024 וממשיך לעמוד במרכז העניינים גם מחוץ לכר הדשא.