יום שלישי, 24.03.2026 שעה 12:14
כדורגל עולמי

בליגה הנורבגית: חציית כביש בעליית שחקנים

הזוי: הליגה הבכירה במדינה קיבלה את העולה החדשה אוסלו, רק שחדרי ההלבשה באצטדיון שלה במתחם הסמוך וזה גורם לאירוע מוזר בעליית השחקנים. צפו ברגע

|
חוצים כביש בעליית שחקנים (צילום מסך)
מידי פעם בליגות מעט פחות מוכרות אנו נתקלים באירועים ביזאריים שלא בכל יום רואים אותם, אבל לא תמיד זה קורה דווקא בליגה יחסית גדולה. נורבגיה אמנם לא מהליגות הכי טובות באירופה, אבל לצורך העניין רק החודש בודה גלימט הדהימה את היבשת.

הקבוצה הצנועה הגיעה עד לשמינית הגמר של ליגת האלופות עם תוצאות מטורפות נגד מנצ’סטר סיטי, אינטר ועוד, כשהיא אפילו ניצחה 0:3 במשחק הראשון ב-16 האחרונות את ספורטינג ליסבון, אבל לבסוף היא חטפה 5:0 בגומלין במהפך מטורף והודחה אחרי 5:3 בסיכום.

בחזרה לסיפורים המוזרים. הליגה הנורבגית יצאה לדרך החודש כאשר העולה החדשה היא אוסלו, רק שהאצטדיון הביתי שלה הוא לא דבר שגרתי. מסתבר שחדר ההלבשה של הקבוצות הוא לא באצטדיון עצמו, אלא בצמוד ומחוץ לתחום, וזה סידר רגע גדול.

נורבגיה מציגה: חוצים כביש בעליית השחקנים

עליית השחקנים במפגש הביתי של אוסלו חייבה את השחקנים לחצות את הכביש כדי להיכנס לאולם, כאשר בסרטון רואים בבירור איך האבטחה עומדת וחוסמת את הכביש בזמן חציית השחקנים, כאשר מכוניות מחכות כשלפניהן סרטים צהובים. צפו באירוע בנגן:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */