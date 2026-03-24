בליגה הנורבגית: חציית כביש בעליית שחקנים

מידי פעם בליגות מעט פחות מוכרות אנו נתקלים באירועים ביזאריים שלא בכל יום רואים אותם, אבל לא תמיד זה קורה דווקא בליגה יחסית גדולה. נורבגיה אמנם לא מהליגות הכי טובות באירופה, אבל לצורך העניין רק החודש בודה גלימט הדהימה את היבשת.

הקבוצה הצנועה הגיעה עד לשמינית הגמר של ליגת האלופות עם תוצאות מטורפות נגד מנצ’סטר סיטי, אינטר ועוד, כשהיא אפילו ניצחה 0:3 במשחק הראשון ב-16 האחרונות את ספורטינג ליסבון, אבל לבסוף היא חטפה 5:0 בגומלין במהפך מטורף והודחה אחרי 5:3 בסיכום.

בחזרה לסיפורים המוזרים. הליגה הנורבגית יצאה לדרך החודש כאשר העולה החדשה היא אוסלו, רק שהאצטדיון הביתי שלה הוא לא דבר שגרתי. מסתבר שחדר ההלבשה של הקבוצות הוא לא באצטדיון עצמו, אלא בצמוד ומחוץ לתחום, וזה סידר רגע גדול.

נורבגיה מציגה: חוצים כביש בעליית השחקנים

עליית השחקנים במפגש הביתי של אוסלו חייבה את השחקנים לחצות את הכביש כדי להיכנס לאולם, כאשר בסרטון רואים בבירור איך האבטחה עומדת וחוסמת את הכביש בזמן חציית השחקנים, כאשר מכוניות מחכות כשלפניהן סרטים צהובים. צפו באירוע בנגן: