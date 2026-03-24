ליגה ספרדית
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ברנאל: לאמין הכי טוב ששיחקתי איתו, אין ספק

הכוכב העולה של ברצלונה בראיון ל'ספורט': הדור של 2007 ("שאפנו יחד כילדים עוד"), המטרה ("החלום זה צ'מפיונס"), הבאים בתור מלה מאסיה ועל ימאל

מארק ברנאל (רויטרס)
דור 2007 של ברצלונה ממשיך לעורר עניין רב, ולא במקרה. בראיון לאתר ‘ספורט’ הקטלוני, הקשר הצעיר מארק ברנאל לא הסתיר את ההתלהבות מהקבוצה בה גדל לצד כמה מהשמות הכי מסקרנים של המועדון. “הדור של 2007 הוא מיוחד”, אמר ברנאל, כשהוא מתייחס לחבורה הכוללת בין היתר את לאמין ימאל, פאו קוברסי וכישרונות נוספים שכבר מתקרבים לקבוצה הראשונה.

“חולמים יחד על ליגת האלופות”

ברנאל הדגיש את החיבור המיוחד בין השחקנים ואת האמביציה הגבוהה שלהם:
“חלמנו יחד כילדים, ועכשיו אנחנו חולמים על זכייה בתארים. לזכות בליגת האלופות, ובמקרה שלהם (ימאל וקוברסי) גם בגביע העולם. אלו החלומות שעדיין צריכים להתגשם”.

הקשר, שגדל באקדמיה המפורסמת של ברצלונה, דיבר גם על החשיבות של לה מאסיה: “אנחנו המועדון היחיד שיש לו את זה, וזה משהו סופר מיוחד. יש לנו קבוצה מדהימה וכולנו מסתדרים נהדר. לפעמים אני חוזר לשם, יש לי עדיין חברים מהדור שלי ואני הולך לראות אותם”.

בשיניים:בארסה מנצחת את ראיו בזכות אראוחו

הכישרונות הבאים בתור

כשנשאל על שחקנים שכדאי לשים עליהם עין, ברנאל לא היסס: “יש הרבה, אבל הייתי אומר דני רודריגס וחואן הרננדס. הוא (הרננדס) בוודאות יעשה את הבכורה שלו בקרוב”. על דרו שעבר לפ.ס.ז’: “ביליתי הרבה שנים בלה מאסיה, וגם הוא. השנה במיוחד נקשרתי אליו, היינו יחד 24/7. הפכנו לחברים מאוד טובים. אני תומך בהחלטה שלו לחלוטין. לכל אחד יש את הסיבות שלו, זו ההחלטה שלו ואני אתמוך בו לאורך כל הקריירה”.

“לאמין ימאל הכי טוב ששיחקתי איתו, בלי ספק”

אי אפשר בלי להתייחס לכוכב הגדול של הדור, לאמין ימאל, וברנאל נשמע נלהב במיוחד: “ראיתי אותו מאז שהיה קטן, ומה שהוא עושה עכשיו ברמות הכי גבוהות, בקבוצה הראשונה של ברצלונה, זה מדהים. השלושער נגד ויאריאל, החופש שבו הוא משחק, כמה שהוא נהנה, כל אוהד רוצה לראות שחקן כזה. הכי טוב ששיחקתי איתו, בלי ספק”.

ברנאל סיפר כי ימאל גם עזר לו ברגעים הגדולים: “במשחקים ברמות שלא שיחקתי בהן קודם, כמו בליגת האלופות או בחצי גמר גביע המלך, לאמין עזר לי להישאר רגוע. בגיל צעיר עוד כבשתי יותר ממנו, אבל זה החזיק אצלי שנתיים. מאז הוא פשוט הלך רחוק מדי”.

