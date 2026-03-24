ברנאל: לאמין הכי טוב ששיחקתי איתו, אין ספק

דור 2007 של ברצלונה ממשיך לעורר עניין רב, ולא במקרה. בראיון לאתר ‘ספורט’ הקטלוני, הקשר הצעיר מארק ברנאל לא הסתיר את ההתלהבות מהקבוצה בה גדל לצד כמה מהשמות הכי מסקרנים של המועדון. “הדור של 2007 הוא מיוחד”, אמר ברנאל, כשהוא מתייחס לחבורה הכוללת בין היתר את לאמין ימאל, פאו קוברסי וכישרונות נוספים שכבר מתקרבים לקבוצה הראשונה.

“חולמים יחד על ליגת האלופות”

ברנאל הדגיש את החיבור המיוחד בין השחקנים ואת האמביציה הגבוהה שלהם:

“חלמנו יחד כילדים, ועכשיו אנחנו חולמים על זכייה בתארים. לזכות בליגת האלופות, ובמקרה שלהם (ימאל וקוברסי) גם בגביע העולם. אלו החלומות שעדיין צריכים להתגשם”.

הקשר, שגדל באקדמיה המפורסמת של ברצלונה, דיבר גם על החשיבות של לה מאסיה: “אנחנו המועדון היחיד שיש לו את זה, וזה משהו סופר מיוחד. יש לנו קבוצה מדהימה וכולנו מסתדרים נהדר. לפעמים אני חוזר לשם, יש לי עדיין חברים מהדור שלי ואני הולך לראות אותם”.

בשיניים:בארסה מנצחת את ראיו בזכות אראוחו

הכישרונות הבאים בתור

כשנשאל על שחקנים שכדאי לשים עליהם עין, ברנאל לא היסס: “יש הרבה, אבל הייתי אומר דני רודריגס וחואן הרננדס. הוא (הרננדס) בוודאות יעשה את הבכורה שלו בקרוב”. על דרו שעבר לפ.ס.ז’: “ביליתי הרבה שנים בלה מאסיה, וגם הוא. השנה במיוחד נקשרתי אליו, היינו יחד 24/7. הפכנו לחברים מאוד טובים. אני תומך בהחלטה שלו לחלוטין. לכל אחד יש את הסיבות שלו, זו ההחלטה שלו ואני אתמוך בו לאורך כל הקריירה”.

“לאמין ימאל הכי טוב ששיחקתי איתו, בלי ספק”

אי אפשר בלי להתייחס לכוכב הגדול של הדור, לאמין ימאל, וברנאל נשמע נלהב במיוחד: “ראיתי אותו מאז שהיה קטן, ומה שהוא עושה עכשיו ברמות הכי גבוהות, בקבוצה הראשונה של ברצלונה, זה מדהים. השלושער נגד ויאריאל, החופש שבו הוא משחק, כמה שהוא נהנה, כל אוהד רוצה לראות שחקן כזה. הכי טוב ששיחקתי איתו, בלי ספק”.

ברנאל סיפר כי ימאל גם עזר לו ברגעים הגדולים: “במשחקים ברמות שלא שיחקתי בהן קודם, כמו בליגת האלופות או בחצי גמר גביע המלך, לאמין עזר לי להישאר רגוע. בגיל צעיר עוד כבשתי יותר ממנו, אבל זה החזיק אצלי שנתיים. מאז הוא פשוט הלך רחוק מדי”.