יום שלישי, 24.03.2026 שעה 10:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הממ"מ החדש נחת בטרנר, האישור לארוח יגיע?

המרחב המוגן המוסדי הוצב באצטדיון, וצפוי להשלים את מכסת המיגון הנדרשת על ידי פקע״ר. לאחר התערבותו של ראש העיר, במועדון מעריכים שהאישור בדרך

|
הקהל של הפועל באר שבע בא בהמוניו לטרנר (מרטין גוטדאמק)
הקהל של הפועל באר שבע בא בהמוניו לטרנר (מרטין גוטדאמק)

אצטדיון טרנר עושה צעד משמעותי נוסף בדרך לקבלת האישור המיוחל מפיקוד העורף. במהלך הלילה הגיע הממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) החדש, כאשר בשעות אלו החלו העבודות למיקומו המדויק בתוך האצטדיון והשלמת ההתאמות הנדרשות.

מדובר בתוספת חשובה מבחינת דרישות הבטיחות, שכן הממ"מ החדש יכול להכיל כ-37 בני אדם, מה שאמור להשלים את הפער הקיים ולאפשר עמידה בתנאים הנדרשים לאישור קיום משחקים. נכון לעכשיו, בטרנר קיימים מרחבים מוגנים לכ-113 אנשים, והוספת הממ"מ מקרבת את האצטדיון לעמידה מלאה בתקן.

האישור לארח באצטדיון בדרך?

כזכור, עד כה טרנר היה אחד האצטדיונים הבודדים שטרם קיבלו אישור לארח משחקים תחת המצב הביטחוני המיוחד, דבר שיצר לא מעט לחץ במועדון ובקרב האוהדים. בעיריית באר שבע לא נשארו אדישים לנושא, וראש העיר רוביק דנילוביץ פעל בימים האחרונים מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לזרז את התהליך.

אצטדיון טוטו טרנר (מרטין גוטדאמק)אצטדיון טוטו טרנר (מרטין גוטדאמק)

רק אתמול, במהלך טקס הרמת הכוסית של המועדון לקראת חג הפסח, הבטיח דנילוביץ כי הנושא יוסדר בתוך 24 שעות וכעת נראה שהדברים אכן מתקדמים בכיוון הנכון. אם לא יחולו עיכובים נוספים, בטרנר מעריכים כי קבלת האישורים הם עניין של זמן בלבד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */