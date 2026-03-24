הממ"מ החדש נחת בטרנר, האישור לארוח יגיע?

אצטדיון טרנר עושה צעד משמעותי נוסף בדרך לקבלת האישור המיוחל מפיקוד העורף. במהלך הלילה הגיע הממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) החדש, כאשר בשעות אלו החלו העבודות למיקומו המדויק בתוך האצטדיון והשלמת ההתאמות הנדרשות.

מדובר בתוספת חשובה מבחינת דרישות הבטיחות, שכן הממ"מ החדש יכול להכיל כ-37 בני אדם, מה שאמור להשלים את הפער הקיים ולאפשר עמידה בתנאים הנדרשים לאישור קיום משחקים. נכון לעכשיו, בטרנר קיימים מרחבים מוגנים לכ-113 אנשים, והוספת הממ"מ מקרבת את האצטדיון לעמידה מלאה בתקן.

האישור לארח באצטדיון בדרך?

כזכור, עד כה טרנר היה אחד האצטדיונים הבודדים שטרם קיבלו אישור לארח משחקים תחת המצב הביטחוני המיוחד, דבר שיצר לא מעט לחץ במועדון ובקרב האוהדים. בעיריית באר שבע לא נשארו אדישים לנושא, וראש העיר רוביק דנילוביץ פעל בימים האחרונים מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לזרז את התהליך.

אצטדיון טוטו טרנר (מרטין גוטדאמק)

רק אתמול, במהלך טקס הרמת הכוסית של המועדון לקראת חג הפסח, הבטיח דנילוביץ כי הנושא יוסדר בתוך 24 שעות וכעת נראה שהדברים אכן מתקדמים בכיוון הנכון. אם לא יחולו עיכובים נוספים, בטרנר מעריכים כי קבלת האישורים הם עניין של זמן בלבד.