יום שלישי, 24.03.2026 שעה 13:10
כדורגל ישראלי

משרד הספורט יגבש מתווה פיצוי עקב המלחמה

בשורה: השר זוהר מוביל מהלך להענקת רשת ביטחון כלכלית. הפיצוי יתמקד בהחזרי הוצאות על אירוח בחו"ל ואובדן הכנסות קהל. וגם: ההשוואה ל"חרבות ברזל"

קולין מלקולם (ראובן שוורץ)
משרד התרבות והספורט נערך בימים אלו להעניק סיוע כלכלי לקבוצות הספורט בישראל, זאת לאור הנזקים הכבדים שנגרמו עקב המצב הביטחוני. השר מיקי זוהר מקדם מתווה שיסייע למועדונים שנאלצו להעתיק את פעילותם לאירופה ולספוג פגיעה בהכנסות הטבעיות מהקהל הביתי.

מנגנון הפיצוי המסתמן

הסיוע צפוי להתמקד בשני ערוצים מרכזיים. הערוץ הראשון נועד לסייע לקבוצות המארחות את משחקיהן בחו"ל, סוגיה שמשפיעה באופן ישיר על מכבי תל אביב והפועל תל אביב בכדורסל בשל השתתפותן ביורוליג וכן על הפועל ירושלים במשחק הבודד של היורוקאפ והפועל חולון. הערוץ השני יופעל במידה שאכן מגבלות על כניסת קהל למגרשים בליגות המקומיות יישארו, במטרה לפצות על אובדן הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים.

הערכה: תקציב נמוך ממתווה  "חרבות ברזל"

למרות הכוונה לסייע, גובה הפיצוי המדויק טרם נקבע. ההערכות במשרד התרבות והספורט הן כי הפעם הסכומים יהיו נמוכים משמעותית מאלו שחולקו במתווה  של "חרבות ברזל", שהסכומים הגיעו לכ-80 מיליון שקל.

מיקי זוהר (אורן בן חקון)מיקי זוהר (אורן בן חקון)

שיאניות הפיצויים במתווה הקודם

כפי שפרסמנו במסגרת חרבות ברזל, מכבי חיפה עמדה בראש הרשימה עם פיצוי בסך 14,531,838 ש"ח, לאחר שנפגעה קשות מהצורך לשחק את שלב הבתים באירופה מחוץ לישראל ומהגבלות האירוח בארץ. אחריה דורגה קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב עם 12,218,625 ש"ח בשל העתקת משחקיה לבלגרד.

במקום השלישי דורגה מכבי תל אביב בכדורגל עם 8,576,042 ש"ח, ואחריה ההתאחדות לכדורגל שקיבלה 7,500,000 ש"ח בגין העברת משחקי הנבחרות. קבוצות נוספות שקיבלו פיצויים משמעותיים הן הפועל באר שבע (6,000,000 ש"ח), בית"ר ירושלים (4,752,000 ש"ח), הפועל תל אביב בכדורגל (3,763,750 ש"ח) וקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב (3,599,257 ש"ח).

חלוקת כספים נוספת למועדונים ואיגודים

רשימת המפוצים כללה שורה ארוכה של גופים, ביניהם מכבי פתח תקווה (2,125,000 ש"ח), מכבי נתניה (1,430,000 ש"ח), הפועל חיפה (1,395,000 ש"ח) והפועל פתח תקווה (1,281,655 ש"ח). גם בספורט העממי ובליגות הנמוכות הועברו כספים, דוגמת העמותה לקידום הספורט בעמק חפר (1,000,000 ש"ח), בני סכנין (788,063 ש"ח) ומאמאנט כפר סבא (300,000 ש"ח). גופים נוספים כמו איגוד הניווט (53,407 ש"ח) וותיקי לוד (50,000 ש"ח) נכללו אף הם ברשימת הזכאים.

