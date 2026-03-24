יום שלישי, 24.03.2026 שעה 10:02
יורוליג 25-26
72%2545-263732פנרבחצ'ה1
67%2801-300933אולימפיאקוס2
65%2583-270531הפועל ת"א3
62%2651-280732ריאל מדריד4
62%2740-287232ולנסיה5
56%2713-287032ז'לגיריס6
56%2719-276732הכוכב האדום7
56%2692-273832פנאתינייקוס8
56%2763-288232מונאקו9
56%2690-272032ברצלונה10
53%2797-281332דובאי11
50%2753-273332אולימפיה מילאנו12
48%2841-277331מכבי ת"א13
41%2684-257332באיירן מינכן14
41%2733-261932וירטוס בולוניה15
38%2784-258632פרטיזן בלגרד16
36%3022-294333פאריס17
31%2727-260632אנדולו אפס18
28%2963-277932באסקוניה19
25%2786-255532ליון וילרבאן20

ריאל מדריד פייבוריטית ב-Winner מול הפועל

ניצחון של הבלאנקוס ב-7 הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, ניצחון של האדומים או הפרש שלהם עד 6 הפרש זוכה ליחס של פי 1.75. וגם: מכבי - פנרבחצ'ה

אלייז'ה בראיינט ואנטוניו בלייקני (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט ואנטוניו בלייקני (הפועל ת"א)

המחזור ה-33 של היורוליג ייערך הערב (שלישי), כשבמוקד יהיו המפגשים של הישראליות – מכבי תל אביב, שתארח את פנרבחצ’ה, והפועל תל אביב, שתתארח אצל ריאל מדריד. בנוסף, ברצלונה תארח את אנדולו אפס ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

פנרבחצ’ה היא הפייבוריטית מול מכבי תל אביב. ניצחון של הטורקים ב-4 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, בעוד ניצחון של הצהובים של עודד קטש, או הפסד שלהם עד 3 נקודות הפרש, זוכה ליחס של פי 1.75.

ריאל מדריד היא הפייבוריטית מול הפועל תל אביב. ניצחון שלה ב-7 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, כאשר ניצחון של האדומים או הפסד שלהם עד 6 נקודות הפרש זוכה ליחס של פי 1.75.

ברצלונה היא הפייבוריטית מול אנדולו אפס. ניצחון שלה ב-8 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, כאשר ניצחון של הטורקים או הפסד שלהם עד 7 נקודות הפרש זוכה ליחס של פי 1.75.

