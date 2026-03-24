ריאל מדריד פייבוריטית ב-Winner מול הפועל

המחזור ה-33 של היורוליג ייערך הערב (שלישי), כשבמוקד יהיו המפגשים של הישראליות – מכבי תל אביב, שתארח את פנרבחצ’ה, והפועל תל אביב, שתתארח אצל ריאל מדריד. בנוסף, ברצלונה תארח את אנדולו אפס ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

פנרבחצ’ה היא הפייבוריטית מול מכבי תל אביב. ניצחון של הטורקים ב-4 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, בעוד ניצחון של הצהובים של עודד קטש, או הפסד שלהם עד 3 נקודות הפרש, זוכה ליחס של פי 1.75.

ריאל מדריד היא הפייבוריטית מול הפועל תל אביב. ניצחון שלה ב-7 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, כאשר ניצחון של האדומים או הפסד שלהם עד 6 נקודות הפרש זוכה ליחס של פי 1.75.

ברצלונה היא הפייבוריטית מול אנדולו אפס. ניצחון שלה ב-8 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, כאשר ניצחון של הטורקים או הפסד שלהם עד 7 נקודות הפרש זוכה ליחס של פי 1.75.