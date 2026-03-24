רוי נאווי חזר לאימונים, הזרים נשארים בארץ

בהפועל חיפה הקפידו לאורך כל המלחמה לדאוג לכל הזרים של הקבוצה להרגיש בטוחים עד כמה שניתן. נקודה מעניינת היא שגם בפגרת הנבחרת, אף זר מבין חמשת הזרים של הקבוצה, שאינם משתייכים לאף נבחרת, לא ביקש לעזוב לחופשת מולדת, מה שמאפשר לחיים סילבס לעבוד עם סגל מלא לקראת חידוש הליגה בסוף השבוע הבא. משחקה של הפועל חיפה מול מכבי ת"א בסמי עופר ללא קהל נקבע ליום ראשון ה-5.4.

מי שחזר להתאמן בצורה כמעט מלאה הוא רוי נאווי, שהתאושש מפציעה ארוכה ואתמול כבר שותף כ"ג'וקר" במשחקון פנימי. גם אניס פורת, ששוחרר מהנבחרת הצעירה בגלל הליך רפואי שהוא עובר, חזר להתאמן עם הקבוצה.

ביום חמישי הפועל חיפה תשחק את משחק הידידות האחרון שלה בתקופת המלחמה כאשר תצא למשחק חוץ מול ראשל"צ מהלאומית. עד כה הקבוצה שיחקה מול קבוצות ליגת העל הפועל ת"א ובית"ר ירושלים. במשחק מול ראשל"צ תהיה לחיים סילבס הזדמנות להריץ את ההרכב לקראת מכבי ת"א, משחק בו ייחסר בגלל צהובים הקפטן דור מלול, אותו יחליף תמיר ארבל.