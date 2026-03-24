יום שלישי, 24.03.2026 שעה 10:24
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רוי נאווי חזר לאימונים, הזרים נשארים בארץ

במועדון מרוצים ממצב הסגל ומכך שהזרים בחרו להישאר בישראל גם במהלך הפגרה. ביום חמישי: ניסוי כלים אחרון מול ראשל״צ לקראת המפגש מול מכבי ת״א

שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)

בהפועל חיפה הקפידו לאורך כל המלחמה לדאוג לכל הזרים של הקבוצה להרגיש בטוחים עד כמה שניתן. נקודה מעניינת היא שגם בפגרת הנבחרת, אף זר מבין חמשת הזרים של הקבוצה, שאינם משתייכים לאף נבחרת, לא ביקש לעזוב לחופשת מולדת, מה שמאפשר לחיים סילבס לעבוד עם סגל מלא לקראת חידוש הליגה בסוף השבוע הבא. משחקה של הפועל חיפה מול מכבי ת"א בסמי עופר ללא קהל נקבע ליום ראשון ה-5.4.

מי שחזר להתאמן בצורה כמעט מלאה הוא רוי נאווי, שהתאושש מפציעה ארוכה ואתמול כבר שותף כ"ג'וקר" במשחקון פנימי. גם אניס פורת, ששוחרר מהנבחרת הצעירה בגלל הליך רפואי שהוא עובר, חזר להתאמן עם הקבוצה.

ביום חמישי הפועל חיפה תשחק את משחק הידידות האחרון שלה בתקופת המלחמה כאשר תצא למשחק חוץ מול ראשל"צ מהלאומית. עד כה הקבוצה שיחקה מול קבוצות ליגת העל הפועל ת"א ובית"ר ירושלים. במשחק מול ראשל"צ תהיה לחיים סילבס הזדמנות להריץ את ההרכב לקראת מכבי ת"א, משחק בו ייחסר בגלל צהובים הקפטן דור מלול, אותו יחליף תמיר ארבל.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
