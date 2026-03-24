יום שלישי, 24.03.2026 שעה 09:59
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24

"באיירן עשויה להרוויח": בגרמניה ניתחו את פרץ

אתר שמסקר את הבווארים החמיא בגדול לשוער הישראלי המושאל לסאות'המפטון: "כשהוא הגיע הקבוצה הייתה אמצע טבלה, כעת היא יכולה לעלות. משתפר כל משחק"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ ממשיך לספק כותרות באירופה, כאשר בגרמניה מנתחים בימים האחרונים את ההשאלה של השוער הישראלי ככזו שעשויה להפוך למהלך מוצלח במיוחד עבור באיירן מינכן. הישראלי בן ה-25, שהגיע בקיץ 2023 עם ציפיות גבוהות, התקשה להשתלב בקבוצה הבווארית ולא הצליח לייצר יציבות, כשגם תקופת השאלה לא מוצלחת בהמבורג לא סייעה להתקדמותו.

אלא שהמעבר בחורף האחרון לסאות’המפטון שינה לחלוטין את התמונה. פרץ תפס מיד את אפודת השוער הראשון והפך לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בקבוצה, שנמצאת במגמת התאוששות מרשימה. כשהצטרף לקבוצה מהצ’מפיונשיפ, סאות’המפטון הייתה תקועה במרכז הטבלה, אך מאז היא רשמה רצף משחקים ללא הפסד וטיפסה עד למקום השישי, כשהמאבק על העלייה לפרמייר ליג נראה ריאלי מתמיד.

“משתפר ממשחק למשחק”

“פרץ לא באמת מצא את הקצב שלו במינכן”, רשמו באתר ‘FCBINSIDE’. “ההתקדמות שלו נעצרה עם ההשאלה בהמבורג, אבל במעבר לאנגליה הכל קיבל תפנית. הוא הפך בבירור לשוער הבכיר בקבוצה ואחד המפתחות המרכזיים להצלחה של הקדושים. כשהוא הגיע הקבוצה הייתה באמצע הטבלה, כעבור כמה שבועות כל התמונה השתנתה”.

דניאל פרץ (חגי מיכאלי)דניאל פרץ (חגי מיכאלי)

עוד נכתב: “לקבוצה כעת יש צ’אנס לעלות ליגה, ודניאל פרץ עצמו משתפר ממשחק למשחק. היציבות בין הקורות נתנה לו בדיוק את מה שהיה צריך. גם באיירן מינכן יכולה להרוויח מזה, כאשר סיכוי לא רע שהקדושים יקנו אותו וישלמו לבאיירן מינכן, ככל הנראה גם יותר מאשר מה שהבווארים שילמו כדי להביא אותו דאז”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */