"באיירן עשויה להרוויח": בגרמניה ניתחו את פרץ

דניאל פרץ ממשיך לספק כותרות באירופה, כאשר בגרמניה מנתחים בימים האחרונים את ההשאלה של השוער הישראלי ככזו שעשויה להפוך למהלך מוצלח במיוחד עבור באיירן מינכן. הישראלי בן ה-25, שהגיע בקיץ 2023 עם ציפיות גבוהות, התקשה להשתלב בקבוצה הבווארית ולא הצליח לייצר יציבות, כשגם תקופת השאלה לא מוצלחת בהמבורג לא סייעה להתקדמותו.

אלא שהמעבר בחורף האחרון לסאות’המפטון שינה לחלוטין את התמונה. פרץ תפס מיד את אפודת השוער הראשון והפך לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בקבוצה, שנמצאת במגמת התאוששות מרשימה. כשהצטרף לקבוצה מהצ’מפיונשיפ, סאות’המפטון הייתה תקועה במרכז הטבלה, אך מאז היא רשמה רצף משחקים ללא הפסד וטיפסה עד למקום השישי, כשהמאבק על העלייה לפרמייר ליג נראה ריאלי מתמיד.

“משתפר ממשחק למשחק”

“פרץ לא באמת מצא את הקצב שלו במינכן”, רשמו באתר ‘FCBINSIDE’. “ההתקדמות שלו נעצרה עם ההשאלה בהמבורג, אבל במעבר לאנגליה הכל קיבל תפנית. הוא הפך בבירור לשוער הבכיר בקבוצה ואחד המפתחות המרכזיים להצלחה של הקדושים. כשהוא הגיע הקבוצה הייתה באמצע הטבלה, כעבור כמה שבועות כל התמונה השתנתה”.

דניאל פרץ (חגי מיכאלי)

עוד נכתב: “לקבוצה כעת יש צ’אנס לעלות ליגה, ודניאל פרץ עצמו משתפר ממשחק למשחק. היציבות בין הקורות נתנה לו בדיוק את מה שהיה צריך. גם באיירן מינכן יכולה להרוויח מזה, כאשר סיכוי לא רע שהקדושים יקנו אותו וישלמו לבאיירן מינכן, ככל הנראה גם יותר מאשר מה שהבווארים שילמו כדי להביא אותו דאז”.