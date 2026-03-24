רבע 2, 09:10: מכבי ת"א - פנרבחצ'ה 22:27

כשנותרו לה שבעה משחקים, מכבי תל אביב רוצה לעשות הכל כדי לסיים את העונה הזו בפלייאין של היורוליג. בשעה זו היא מארחת את אלופת המפעל, פנרבחצ’ה, באולם הפיוניר בבלגרד.

הצהובים מדורגים ערב המשחק במקום ה-13 בטבלה עם 15 ניצחונות לעומת 16 הפסדים, בעוד הטורקים בפסגת היורוליג עם מאזן 9:23. עודד קטש וחניכיו הגיעו לאחר שניצחו את האחרונה בטבלה, וילרבאן, 85:89 בשיניים במשחק חוץ ונותרו בתמונת הפלייאין.

למרות זאת, הם יודעים שניצחון בכמעט כל משחק הוא חובה עבורם אם הם אכן רוצים לסיים בעשירייה הראשונה של המפעל, ויקוו להפתיע את ווייד בולדווין ובונזי קולסון האקסים, רגע לפני שיפגשו לקרב ישיר את דובאי.

בצד השני, פנרבחצ’ה מגיעה גם היא אחרי ניצחון ביורוליג, 75:79 דחוק בביתה על מילאנו, אך רשמה בשבת הפסד ביתי מפתיע במיוחד במסגרת הליגה המקומית – 94:88 לאסנייר ארוקספור.

רבע ראשון: 20:25 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית פנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר, דבון הול, מאטאקן בירסן, בונזי קולסון, קם בירץ’.

סורקין פתח נהדר עם ארבע הנקודות הראשונות במשחק, בירסן הגיב עם שלשה מפינה לטורקים. קולסון ו-ווקר החליפו סלים, וסורקין שוב הצטרף לחגיגה כדי לקבוע 7:8 לזכות הקבוצה הישראלית. קלארק, הול וכריס סילבה ענו כל אחד עם נקודות כדי להוריד את הצדדים לפסק זמן ב-11:11, לאחר שווקר סחט עבירה לשלוש זריקות.

מהלך נאה של הורטון טאקר הוריד את ההפרש לנקודה לזכות המארחת, ונקודות נוספות של סילבה בצבע הפכו ל-16:17, אך סורקין מיד החזיר את ההובלה לכחולים. תמיר בלאט עלה מהספסל ותפר שלשה שהעלתה את ההפרש לארבע. אושיי בריסט קלע מהקו וסגר את הרבע על 20:25 לזכות קבוצתו.