החלום ממשיך: מכבי ת"א גברה על פנרבחצ'ה

סופר ניצחון. מכבי תל אביב רשמה הערב (שלישי) את אחד ממשחקיה הגדולים ביותר העונה ביורוליג, ובטח את אחד הניצחונות הגדולים שלה, לאחר שגברה 89:94 על אלופת המפעל פנרבחצ’ה ושמרה על חלום הפלייאין בחיים.

חניכיו של עודד קטש הציגו מחצית ראשונה מחשמלת בה הובילו בפער דו ספרתי מרשים, אך בחצי השני הטורקים צימקו את הפער וכפו סיום מותח. הקבוצה הישראלית עמדה בשטף, הוכיחה אופי נפלא, ופניה הלאה לשאר משחקיה.

המשחק נפתח כאשר הקבוצות היו צמודות זו לזו, כשמצד אחד בלט רומן סורקין הנהדר ומנגד מי שהוביל את החבורה הטורקית היה בונזי קולסון, אקס המארחת. ההובלה החליפה ידיים פעמים רבות במהלך הרבע הראשון, כאשר כריס סילבה עלה מהספסל של פנרבחצ’ה ותרם מיידית, אך מנגד תמיר בלאט תפר שלשה גדולה גם הוא כמחליף במה שסגר את הרבע הראשון על 20:25 לקבוצתו של עודד קטש.

אושיי בריסט ורומן סורקין חוגגים (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

הרבע השני היה אחד הטובים של מכבי העונה. הוא התחיל בהחלפת סלים הדדית מצד שתי הקבוצות, שכללו שלשות רבות, והמשיך עם פתיחת פער דו ספרתי של המארחים בזכות יכולת נפלאה של מרסיו סנטוס, סורקין, ג’ון דיברתולומיאו וכמובן בלאט, שניצח על המקהלה.

הקבוצה של עודד קטש פשוט רקדה על הפרקט בהתקפה, ניהלה את המשחק נכון והציבה את עצמה מלפנים. מהצד השני, פנרבחצ’ה לא ויתרה, ובזכות ווייד בולדווין וננדו דה קולו היא הורידה את ההפרש מעט, אך נקודות של בלאט וג’יילן הורד, שחתם את המחצית עם דאנק מהדהד, הורידו את הקבוצות לחדרי ההלבשה ב-43:57.

הרבע השלישי היה לחלוטין של הטורקים. היו אלה עשר דקות של דומיננטיות של הקבוצה של שאראס, שצימקה את ההפרש כמעט לחלוטין, ניצחה 15:23 בהובלת ננדו דה קולו, והיא הראתה מדוע היא אלופת היבשת.

ג'ימי קלארק בפעולה אופיינית (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

קלעו למכבי תל אביב: רומן סורקין 19 נקודות ו-5 ריבאונדים, ג’ימי קלארק 16 נק’ ו-8 אסיסטים, אושיי בריסט 14 נק’ ו-7 ריב’, תמיר בלאט (8 אסט’) ומרסיו סנטוס 10 נק’ כ”א, ג’יילן הורד 9 נק’ ו-9 ריב’, לוני ווקר 8 נק’, ג’ון דיברתולומיאו 5 נק’ וגור לביא 3 נק’.

קלעו לפנרבחצ’ה: ננדו דה קולו 26 נקודות, מאטאקן בירסן 14 נק’ ו-5 ריבאונדים, טיילן הורטון טאקר (6 אסיסטים) וכריס סילבה 10 נק’ כ”א, ווייד בולדווין 9 נק’ ו-7 אסט’, בונזי קולסון 7 נק’, אונולראפ ביטים 5 נק’, דבון הול 4 נק’, מיקאל ינטונן וקם בירץ’ 2 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 20:25 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית פנרבחצ’ה: טיילן הורטון טאקר, דבון הול, מאטאקן בירסן, בונזי קולסון, קם בירץ’.

סורקין פתח נהדר עם ארבע הנקודות הראשונות במשחק, בירסן הגיב עם שלשה מפינה לטורקים. קולסון ו-ווקר החליפו סלים, וסורקין שוב הצטרף לחגיגה כדי לקבוע 7:8 לזכות הקבוצה הישראלית. קלארק, הול וכריס סילבה ענו כל אחד עם נקודות כדי להוריד את הצדדים לפסק זמן ב-11:11, לאחר שווקר סחט עבירה לשלוש זריקות.

מהלך נאה של הורטון טאקר הוריד את ההפרש לנקודה לזכות המארחת, ונקודות נוספות של סילבה בצבע הפכו ל-16:17, אך סורקין מיד החזיר את ההובלה לכחולים. תמיר בלאט עלה מהספסל ותפר שלשה שהעלתה את ההפרש לארבע. אושיי בריסט קלע מהקו וסגר את הרבע על 20:25 לזכות קבוצתו.

האיש שהוביל את המהפך. תמיר בלאט (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

רבע שני: 43:57 למכבי תל אביב

בריסט פתח את הרבע עם נקודות נוספות, כאשר סילבה השיב כדי לשמור על סטטוס קוו. ג’ון דיברתולומיאו תפר שלשה כדי לגרום לשאראס לקחת פסק זמן, 22:30 לזכות מכבי. בולדווין קלע שלשה גדולה מיד אחרי הטיים אאוט, אך התקפה לאחר מכן מרסיו סנטוס רשם מהלך של שלוש נקודות משלו. בירסן וגור לביא החליפו שלשות כדי לשמור על ההפרש ועל הקצב הגבוה של המשחק.

הנסטר הברזילאי הוסיף סיומת נוספת כדי לעלות את קבוצתו לדו ספרתי, 28:38. הקפטן המארח הוסיף שתיים נוספות והלהיב את הקהל פעם נוספת. ארבע נקודות רצופות מידיהים של קלארק וסורקין הזעיקו פסק זמן נוסף כשהיתרון עמד על 29:44 למארחת. הורד רשם שלשה גדולה מהפינה כדי להעביר את מכבי מעבר לרף 50 הנקודות ולהחזיר את ההפרש ל-15, לפני שננדו דה קולו הגיב באחת משלו והוריד את הקבוצות לטיים אאוט. בלאט חזר למגרש וישר נתן תפוקה, כאשר רשם שלשה והוסיף נקודה מהקו. בולדווין הגיב בנקודות משלו, אך הורד חתם את החצי הראשון עם דאנק מהדהד די להוריד את הקבוצות לחדרי ההלבשה בתוצאה 43:57.

תמיר בלאט עולה לזריקה (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

אושיי בריסט חודר אל הסל (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

רבע שלישי: 66:72 למכבי תל אביב

הקבוצות החליפו סלים בפתיחת החצי השני, והטורקים הורידו במעט את ההפרש, 50:62 לזכות מכבי ת”א. קצב צבירת הנקודות היה דל יותר לעומת שני הרבעים הקודמים, אך זה אפשר לחניכיו של קטש לשמור על הפער שלהם מהטורקים. דה קולו והורד החליפו נקודות כדי לשמור על ההפרש, ואז הגיע סילבה כדי להוריד ל-11. לאחר דקות ארוכות בהובלה דו ספרתית, דה קולו הוריד את הפער לשמונה בלבד. הצרפתי הוריד את ההפרש לשש בלבד וגרם לקטש לדבר עם שחקניו. פנר הורידה את ההפרש לארבע, אך קלארק קלע על הבאזר כדי להוריד את הקבוצות ב-66:72.

לוני ווקר בפעולה אקרובטית אופיינית (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

רבע רביעי: 89:94 למכבי תל אביב

הכל התנקז לרבע המכריע, שם הטורקים צימקו עוד יותר את הפער וכפו משחק צמוד, אך המארחת עם הרבה אופי שמרה על ההפרש עם מהלכים אדירים. שניים כאלו הגיעו מאותו שחקן, בריסט, שביצע חסימה אדירה בצד ההגנתי, ובצד השני תפר שלשה ענקית כדי לעלות את קבוצתו ליתרון שש, 79:85.

הדקה האחרונה של המשחק הייתה ארוכה במיוחד. לא כי מימד הזמן השתנה, אלא כי מכבי תל אביב פשוט לא השכילה להכניס כדור חוץ בצורה נכונה, דבר שגרם לפנרבחצ’ה לצמק את הפער כל פעם, ופסקי הזמן חגגו. בסיומו של מותחן, קטש וחבורתו עשו את העבודה, רשמו ניצחון אדיר על אלופת המפעל ושמרו את חלום הפלייאן בחיים עם 89:94 מדהים במיוחד.