פורטלנד הבטיחה פליי-אין: תמונת המצב של דני

עבורנו הכותרת מהמשחק הלילה (בין שני לשלישי) בין פורטלנד לברוקלין הוא הדרבי בכחול-לבן, ששוחק בפעם השנייה והאחרונה לעונה. דני אבדיה קלע 18 נקודות והוביל את קבוצתו ל-99:134 נגד בן שרף, שרשם 10 נקודות בצד של המפסידה. דני וולף הפצוע לא שיחק במגרש.

בזכות הניצחון, פורטלנד הבטיחה לכל הפחות השתתפות בפליי-אין, כאשר היא עם מאזן של 36 ניצחונות ו-37 הפסדים, מה ששם אותה במקום התשיעי כרגע. מתחתיה גולדן סטייט במקום ה-10, ובמקום ה-11 הפליקנס שכבר כאמור לא יכולים לעקוף את הבלייזרס.

אבל יש עוד מטרות. אמנם יוסטון שבמקום ה-6, מקום שמוביל ישירות לפלייאוף, די רחוקה עם מאזן של 43 ניצחונות ו-28 הפסדים, אבל עדיין פורטלנד יכולה לשאוף לסיים במקומות 7-8, מה שאומר שהיא תצטרך רק ניצחון אחד בפליי-אין כדי להעפיל לפלייאוף.

דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

הקרב על הפליי-אין במערב

מקום 7: פיניקס – 40:32

מקום 8: לוס אנג’לס קליפרס – 36:36

מקום 9: פורטלנד טרייל בלייזרס – 36:37

מקום 10: גולדן סטייט ווריירס – 34:38

מה שנשאר

המשחקים שנותרו לפורטלנד: מילווקי (בית), דאלאס (בית), וושינגטון (בית), קליפרס (חוץ), פליקס (בית), דנבר (חוץ), סן אנטוניו (חוץ), קליפרס (בית), סקרמנטו (בית).