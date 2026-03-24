 מזרח 
73%7781-832571דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%8393-851372אטלנטה הוקס
56%8128-823472טורונטו ראפטורס
54%7913-798169אורלנדו מג'יק
53%8448-838773פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
48%8604-870373מיאמי היט
43%8622-837172שיקגו בולס
42%8237-783971מילווקי באקס
25%8330-770272ברוקלין נטס
24%8738-807072אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%7756-844772אוקלהומה ת'אנדר
76%7803-836170סן אנטוניו ספרס
63%7861-816771יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
59%8370-838473לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
51%7916-801571לוס אנג'לס קליפרס
49%8372-842573גולדן סטייט ווריורס
48%8557-845373פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8476-817972דאלאס מאבריקס
31%8638-830272ממפיס גריזליס
29%9004-851372יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

פורטלנד הבטיחה פליי-אין: תמונת המצב של דני

הטרייל בלייזרס לכל הפחות יהיו בטופ 10 במערב, אך השאיפה היא לסיים במקומות 7-8 כדי להיות במרחק ניצחון אחד מפלייאוף. המצב בטבלה והמשחקים שנותרו

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)
עבורנו הכותרת מהמשחק הלילה (בין שני לשלישי) בין פורטלנד לברוקלין הוא הדרבי בכחול-לבן, ששוחק בפעם השנייה והאחרונה לעונה. דני אבדיה קלע 18 נקודות והוביל את קבוצתו ל-99:134 נגד בן שרף, שרשם 10 נקודות בצד של המפסידה. דני וולף הפצוע לא שיחק במגרש.

בזכות הניצחון, פורטלנד הבטיחה לכל הפחות השתתפות בפליי-אין, כאשר היא עם מאזן של 36 ניצחונות ו-37 הפסדים, מה ששם אותה במקום התשיעי כרגע. מתחתיה גולדן סטייט במקום ה-10, ובמקום ה-11 הפליקנס שכבר כאמור לא יכולים לעקוף את הבלייזרס.

אבל יש עוד מטרות. אמנם יוסטון שבמקום ה-6, מקום שמוביל ישירות לפלייאוף, די רחוקה עם מאזן של 43 ניצחונות ו-28 הפסדים, אבל עדיין פורטלנד יכולה לשאוף לסיים במקומות 7-8, מה שאומר שהיא תצטרך רק ניצחון אחד בפליי-אין כדי להעפיל לפלייאוף.

הקרב על הפליי-אין במערב

מקום 7: פיניקס – 40:32
מקום 8: לוס אנג’לס קליפרס – 36:36
מקום 9: פורטלנד טרייל בלייזרס – 36:37
מקום 10: גולדן סטייט ווריירס – 34:38

מה שנשאר

המשחקים שנותרו לפורטלנד: מילווקי (בית), דאלאס (בית), וושינגטון (בית), קליפרס (חוץ), פליקס (בית), דנבר (חוץ), סן אנטוניו (חוץ), קליפרס (בית), סקרמנטו (בית).

