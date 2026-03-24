יום שלישי, 24.03.2026 שעה 09:59
כדורגל ישראלי >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3332-2625הפועל רעננה8
3231-2824הפועל כפ"ס9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2331-2624הפועל חדרה16

הכדורגל הישראלי חוזר: תמונת מצב בלאומית

אחרי יותר משלושה שבועות, הכדורגל הישראלי שוב כאן עם השלמת המחזור ה-25 בליגה השנייה. מה היה לפני היציאה לפגרה הכפויה? צמוד בפסגה, רותח בתחתית

שחקני מכבי הרצליה ומכבי פתח תקווה (שחר גרוס)
כמה חיכינו לו, והנה הוא שוב כאן. אחרי יותר משלושה שבועות, קצת פחות מחודש ו-24 ימים ליתר דיוק, הכדורגל הישראלי שוב כאן. כזכור, בעקבות המצב הביטחוני ומבצע שאגת הארי באיראן, הפעילות הספורטיבית הושהתה ויצאה לפגרה כפויה, אך היום (שלישי, 16:30) היא תסתיים. אמנם בלי קהל, אבל עם המון רגש וגעגוע.

זה יקרה עם משחקי ההשלמה של המחזור ה-25 בליגה הלאומית, כשיתקיימו שלושה משחקים במקביל. הפועל כפר סבא תארח את הפועל כפר שלם, כפר קאסם תארח את מכבי הרצליה והפועל חדרה תארח את קריית ים. אז רגע לפני, בואו נזכר בתמונת המצב של הליגה השנייה בטיבה בישראל, ואולי אחת הצמודות בעולם.

קרב לוהט על המקום השני לליגת העל

את צמרת הליגה מובילה בגאון מכבי פתח תקווה, שנמצאת בדרך הבטוחה לליגת העל. המלאבסים, יחד עם נועם שוהם על הקווים, ממקומים במקום הראשון עם 51 נקודות ופער של 11 נקודות (ומשחק יותר) ממכבי הרצליה שבמקום השלישי.

עם זאת, הקרב על המקום השני צמוד מאין כמוהו. הפער בין המקום השני, בו נמצאת כרגע הפועל ראשון לציון, לבין מודיעין שנמצאת מתחת לקו האדום, עומד על 13 נקודות בלבד, כמעט כמו הפער בין המקום הראשון לשלישי. העובדה הזאת פותחת את המאבק על המקום השני ליותר מחצי קבוצות הליגה.

מכבי הרצליה יכולה לטפס למקום השני במידה ותנצח היום, בעוד הפועל כפר סבא יכולה לטפס מהמקום התשיעי למקום החמישי ולצמק את הפער מהמקום השני לחמש נקודות בלבד. גם כפר שלם יכולה להידבק לצמרת אם תנצח, כשתוריד את הפער לשלוש נקודות בלבד. ניצחון של קריית ים יקרב אותה לכדי שלוש נקודות מעליית ליגה. עוד בתמונת העלייה אפשר למצוא את הפועל רמת גן שצמודה לפסגה, בני יהודה והפועל רעננה שנמצאות באזור.

2: הפועל ראשון לציון – 40 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים 9+

3: מכבי הרצליה – 40 נקודות, 24 משחקים, הפרש שערים 8+

4: הפועל רמת גן – 37 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים 8+

5: קריית ים – 34 נקודות, 24 משחקים, הפרש שערים 4+

6: הפועל כפר שלם – 34 נקודות, 24 משחקים, הפרש שערים 0

7: בני יהודה – 34 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -4

8: הפועל רעננה – 33 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -6

9: הפועל כפר סבא – 32 נקודות, 24 משחקים, הפרש שערים -3

רותח וצמוד בתחתית

גם תחתית הליגה צמודה למדי, כששלוש קבוצות יסיימו את העונה מתחת לקו האדום, מתוכן שתיים ירדו לליגה השלישית ואחת תתמודד במבחנים. מי שנועלת כרגע את הטבלה היא הפועל חדרה, דבר שיפתיע לא מעט אנשים, שכן רק לפני עונה היא עוד שיחקה בליגת העל.

האדומים נמצאים במקום ה-16 וחייבים לנצח היום כדי לצמק את הפער ממקום מבטחים לנקודה בלבד. בקרבות הירידה אפשר למצוא גם את הפועל עפולה, כפר קאסם, קביליו יפו, נוף הגליל, מודיעין והפועל עכו, כשהפער בין האחרונה לבין זו שבמקום העשירי עומד על חמש נקודות בלבד.

10: הפועל עפולה – 31 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -14

11: כפר קאסם – 30 נקודות, 24 משחקים, הפרש שערים 1+

12: קביליו יפו – 27 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -4

13: הפועל נוף הגליל – 27 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -5

14: עירוני מודיעין – 27 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -10

15: הפועל עכו – 26 נקודות, 25 משחקים, הפרש שערים -9

16: הפועל חדרה – 23 נקודות, 24 משחקים, הפרש שערים -5

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
