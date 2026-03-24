נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7781-832571דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%8393-851372אטלנטה הוקס
56%8128-823472טורונטו ראפטורס
54%7913-798169אורלנדו מג'יק
53%8448-838773פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
48%8604-870373מיאמי היט
43%8622-837172שיקגו בולס
42%8237-783971מילווקי באקס
25%8330-770272ברוקלין נטס
24%8738-807072אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%7756-844772אוקלהומה ת'אנדר
76%7803-836170סן אנטוניו ספרס
63%7861-816771יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
59%8370-838473לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
51%7916-801571לוס אנג'לס קליפרס
49%8372-842573גולדן סטייט ווריורס
48%8557-845373פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8476-817972דאלאס מאבריקס
31%8638-830272ממפיס גריזליס
29%9004-851372יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

"זה נראה רע מאוד": פציעה מחרידה למוזס מודי

שחקן גולדן סטייט הוביל את קבוצתו ל-131:137 על דאלאס, אבל נפצע לבדו על החצי כשניסה להטביע בתוך ההארכה. שחקנים בכו, קר: "לא ידוע בדיוק מה זה"

מוזס מודי מפונה (רויטרס)
מוזס מודי מפונה (רויטרס)

גולדן סטייט ווריירס אמנם רשמה ניצחון 131:137 דרמטי הלילה (בין שני לשלישי) בהארכה על דאלאס מאבריקס, אך הסיפור הגדול של המשחק הגיע דווקא מכיוונו של מוזס מודי, שנפצע בצורה מדאיגה בברכו השמאלית. האירוע התרחש 1:13 דקות לסיום ההארכה, כאשר מודי חטף את הכדור מהרוקי של דאלאס, קופר פלאג, ויצא למתפרצת.

רגע לפני שסיים בדאנק, ברכו השמאלית קרסה תחתיו, והוא נפל על הפרקט לעיני השחקנים והקהל ההמומים. מודי, שהיה מהבולטים במשחק עם 23 נקודות עד אותו רגע, לא הצליח לקום בכוחות עצמו ופונה מהמגרש על אלונקה כשהוא נאנק מכאבים. מיד לאחר מכן נשלח השחקן לצילומי רנטגן על מנת לאבחן את חומרת הפציעה.

קר: “זה נראה רע מאוד”

מאמן הווריירס, סטיב קר, התייחס לאחר המשחק למצבו של השחקן ואמר: "אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה נראה רע מאוד". הפציעה של מודי מצטרפת לרשימת פציעות מדאיגה בגולדן סטייט, שכבר איבדה את ג’ימי באטלר בעקבות קרע ברצועה הצולבת הקדמית, בעוד סטף קרי נעדר כבר 22 משחקים בשל בעיה מתמשכת בברך הימנית.

קליי תומפסון מול האקסית (רויטרס)קליי תומפסון מול האקסית (רויטרס)

דריימונד גרין היה הראשון שהלך לנחם, כאשר שחקנים נצפו אף בוכים ואחד שם מגבת על הברך של מודי, כדי שלא יראו את הפגיעה הנוראית. למרות הפציעה, מודי רשם עד כה עונה יציבה, כשפתח ב-49 מתוך 60 המשחקים בהם שותף ומעמיד ממוצע של 11.9 נקודות למשחק. כעת, בווריירס ימתינו בדריכות לתוצאות הבדיקות ויקוו לבשורות מעודדות.

