"זה נראה רע מאוד": פציעה מחרידה למוזס מודי

גולדן סטייט ווריירס אמנם רשמה ניצחון 131:137 דרמטי הלילה (בין שני לשלישי) בהארכה על דאלאס מאבריקס, אך הסיפור הגדול של המשחק הגיע דווקא מכיוונו של מוזס מודי, שנפצע בצורה מדאיגה בברכו השמאלית. האירוע התרחש 1:13 דקות לסיום ההארכה, כאשר מודי חטף את הכדור מהרוקי של דאלאס, קופר פלאג, ויצא למתפרצת.

רגע לפני שסיים בדאנק, ברכו השמאלית קרסה תחתיו, והוא נפל על הפרקט לעיני השחקנים והקהל ההמומים. מודי, שהיה מהבולטים במשחק עם 23 נקודות עד אותו רגע, לא הצליח לקום בכוחות עצמו ופונה מהמגרש על אלונקה כשהוא נאנק מכאבים. מיד לאחר מכן נשלח השחקן לצילומי רנטגן על מנת לאבחן את חומרת הפציעה.

קר: “זה נראה רע מאוד”

מאמן הווריירס, סטיב קר, התייחס לאחר המשחק למצבו של השחקן ואמר: "אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה נראה רע מאוד". הפציעה של מודי מצטרפת לרשימת פציעות מדאיגה בגולדן סטייט, שכבר איבדה את ג’ימי באטלר בעקבות קרע ברצועה הצולבת הקדמית, בעוד סטף קרי נעדר כבר 22 משחקים בשל בעיה מתמשכת בברך הימנית.

קליי תומפסון מול האקסית (רויטרס)

דריימונד גרין היה הראשון שהלך לנחם, כאשר שחקנים נצפו אף בוכים ואחד שם מגבת על הברך של מודי, כדי שלא יראו את הפגיעה הנוראית. למרות הפציעה, מודי רשם עד כה עונה יציבה, כשפתח ב-49 מתוך 60 המשחקים בהם שותף ומעמיד ממוצע של 11.9 נקודות למשחק. כעת, בווריירס ימתינו בדריכות לתוצאות הבדיקות ויקוו לבשורות מעודדות.