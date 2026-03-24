במידה ולא יימכר ל-MLS, שכרו של לוי ישודרג

במכבי חיפה לא מסתירים את הרצון הגדול לראות את קשר בית”ר ירושלים ונבחרת ישראל, ירין לוי, חוזר ללבוש ירוק בעונה הבאה ולא עוזב לליגת ה-MLS, שם הוא מחוזר על ידי מספר קבוצות. אצל הירוקים מבינים שמדובר בקשר שעשוי לשדרג את חוליית הקישור של הקבוצה, שתשאף להחזיר לכרמל את תואר האליפות.

אם ירין לוי לא יימכר בקיץ, הרי שחוזהו של הקשר צפוי להיות משודרג מעבר ל-200 אלף דולר שסוכמו כבר לעונה הבאה במסגרת חתימת החוזה החדשה לשלוש השנים הבאות. לאורך כל השנה האחרונה יכולה הייתה בית"ר להיענות לחיזורים אחרי הקשר על ידי הקבוצות מהליגה בארצות הברית, אבל התנגדה לשחררו כדי לא לפגוע לעצמה בסיכויי האליפות.

בקיץ, ירין לוי חוזר באופן אוטומטי למכבי חיפה, אלא אם תהיה עליו הצעה שגם הקבוצה מהכרמל לא תוכל למנוע בעדו ללכת עליה בזכות תג המחיר שנקבע בסך 2.5 מיליון אירו ואולי אף יותר, סכום שאמור להיות מחולק בין בית"ר ירושלים, מכבי חיפה והשחקן.

ירין לוי במדי קבוצת הנוער של מכבי חיפה (עמרי שטיין)

לוי מדוע לכך שאם יחזור ללבוש ירוק צפויה לו "מלחמה" על חולצת ההרכב, בעיקר בזכות העובדה שלרשות הקבוצה עומדת סוללה גדולה של שחקני קישור ביניהם עלי מוחמד, נבות רטנר, איתן אזולאי, פטר אגבה, סדריק דון ואיתי אהוד.

על זה צריך להוסיף גם את ליאור קאסה, שכרגע לא ברור אם יושאל לקראת העונה הבאה כדי שיוכל לחזור לעצמו אחרי שנה בחוץ בשל פציעה. בהנחה שקאסה אכן יושאל וירין לוי יחזור, הרי שעל שני תפקידים במרכז השדה ושאינם כוללים את תפקיד ה-10 יתמודדו לא פחות מ-7 שחקנים. על תפקיד ה-10 יתמודדו שלושה קשרים – קשר זר שאמור להגיע כאשר הרצון הוא להחתים את ברוניניו, דולב חזיזה ומיכאל אוחנה.