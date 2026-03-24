דקה 5: כפר קאסם - מכבי הרצליה 0:0

אחרי היעדרות של יותר משלושה שבועות בעקבות המצב הביטחוני ומבצע שאגת הארי, הכדורגל הישראלי סוף סוף חוזר. בשעה זו, משחקי המחזור ה-25 בליגה הלאומית מושלמים כשבמוקד כפר קאסם מארחת את מכבי הרצליה. הפועל כפר סבא מארחת את הפועל כפר שלם והפועל חדרה פוגשת את קריית ים.

כפר קאסם – מכבי הרצליה 0:0

לפני הפגרה הכפויה, בכפר קאסם עשו זעזוע בעמדת המאמן כשהביאו את אסי אלימלך על חשבון טאלב טוואטחה. אלימלך, כבר כמעט חודש בתפקיד, רושם כעת את הבכורה שלו על הקווים במדי המארחת שלא ניצחה שבעה משחקים רצופים. מהצד השני, מכבי הרצליה יודעת שניצחון יעלה אותה למקום השני, המוביל לעליית ליגה.

הפועל כפר סבא – הפועל כפר שלם 0:0

המארחת מקווה לחזור למגרשים עם שינוי מומנטום רציני, כשלפני המבצע באיראן רשמה תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל שלושה הפסדים בשלושת המחזורים האחרונים. גם הכתומים ירצו לחזור לנצח, לאחר שלא עשו זאת בשלושת המחזורים שקדמו למבצע. עם זאת, שתי הקבוצות עוד בתמונת העלייה ויודעות שניצחון יכול לקרב אותן למקום השני.

הפועל חדרה – קריית ים 0:0

לא כך ציפתה היורדת הטרייה מליגת העל שהעונה תתפתח. חדרה נועלת את הטבלה ובדרך לליגה א’ כשהיא יודעת שכל נקודה חשובה להמשך המאבק. מהצד השני, האורחת יודעת שניצחון שלה יקרב אותה משמעותית למקום השני ותקווה להמשיך להילחם על מקום בליגת העל.