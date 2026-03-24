יום שלישי, 24.03.2026 שעה 16:34
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3332-2625הפועל רעננה8
3231-2824הפועל כפ"ס9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2331-2624הפועל חדרה16

דקה 5: כפר קאסם - מכבי הרצליה 0:0

ליגת לאומית, מחזור 25: הכדורגל הישראלי שוב כאן. אלימלך בבכורה על הקווים אצל המארחת, הצהובים רוצים את המקום השני. במקביל: כפ"ס - כפר שלם 0:0

אופק עובדיה (חגי מיכאלי)
אופק עובדיה (חגי מיכאלי)

אחרי היעדרות של יותר משלושה שבועות בעקבות המצב הביטחוני ומבצע שאגת הארי, הכדורגל הישראלי סוף סוף חוזר. בשעה זו, משחקי המחזור ה-25 בליגה הלאומית מושלמים כשבמוקד כפר קאסם מארחת את מכבי הרצליה. הפועל כפר סבא מארחת את הפועל כפר שלם והפועל חדרה פוגשת את קריית ים.

כפר קאסם – מכבי הרצליה 0:0

לפני הפגרה הכפויה, בכפר קאסם עשו זעזוע בעמדת המאמן כשהביאו את אסי אלימלך על חשבון טאלב טוואטחה. אלימלך, כבר כמעט חודש בתפקיד, רושם כעת את הבכורה שלו על הקווים במדי המארחת שלא ניצחה שבעה משחקים רצופים. מהצד השני, מכבי הרצליה יודעת שניצחון יעלה אותה למקום השני, המוביל לעליית ליגה.

הפועל כפר סבא – הפועל כפר שלם 0:0

המארחת מקווה לחזור למגרשים עם שינוי מומנטום רציני, כשלפני המבצע באיראן רשמה תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל שלושה הפסדים בשלושת המחזורים האחרונים. גם הכתומים ירצו לחזור לנצח, לאחר שלא עשו זאת בשלושת המחזורים שקדמו למבצע. עם זאת, שתי הקבוצות עוד בתמונת העלייה ויודעות שניצחון יכול לקרב אותן למקום השני.

הפועל חדרה – קריית ים 0:0

לא כך ציפתה היורדת הטרייה מליגת העל שהעונה תתפתח. חדרה נועלת את הטבלה ובדרך לליגה א’ כשהיא יודעת שכל נקודה חשובה להמשך המאבק. מהצד השני, האורחת יודעת שניצחון שלה יקרב אותה משמעותית למקום השני ותקווה להמשיך להילחם על מקום בליגת העל.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
