הכדורגל חזר: 0:2 חשוב להרצליה על כפר קאסם

סוף סוף זה קרה. כמה התגעגענו לכדורגל ישראלי, שעזב אותנו בחודש האחרון בצל מבצע ‘שאגת הארי’, ועכשיו הוא חזר, כשמשחקי המחזור ה-25 של הליגה הלאומית הושלמו היום (שלישי). במוקד, מכבי הרצליה עלתה למקום השני עם 0:2 על מ.ס כפר קאסם כשבמקביל, הפועל כפר סבא נכנעה 3:2 להפועל כפר שלם ומ.ס קריית ים הביסה 1:4 את הפועל חדרה.

כפר קאסם – מכבי הרצליה 2:0

שתי קבוצות בסיטואציה שונה לחלוטין. מצד אחד, החבורה של אלעד בראון שרצתה לעלות למקום השני ומצד שני זאת של אסי אלימלך, שערך סוף סוף הופעת בכורה אחרי הפיטורים של טאלב אוואטחה בעקבות שבעה משחקים ללא ניצחון. גם היום הפייבוריטית יצאה עם ידה על העליונה, כששתי טעויות של מתן גלנטי הובילו לשערים קלים של אופק משען ורן ואתורי.

דקה 10, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: השוער מתן גלנטי ניסה להרחיק, אך במקום זאת בטעות מסר ישירות לאופק משען, שכבש בקלות מול שער חשוף.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

שחקני מכבי הרצליה מאושרים (שחר גרוס)

דקה 21, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: עוד טעות גדולה של גלנטי! השוער לא הצליח לקלוט הרמה שעלתה מצד ימין ואגרף את הכדור לכיוונו של רן ואתורי, שסיים מקרוב פנימה.

רן ואתורי חוגג (שחר גרוס)

שחקני כפר קאסם מאוכזבים (שחר גרוס)

הפועל כפר סבא – הפועל כפר שלם 3:2

שתי הקבוצות הגיעו למפגש במומנטום שלילי, אך קיוו שהפגרה הכפויה תעזור להן לפתוח דף חדש. מי שהגיעה במצב רע יותר, היא המארחת, שגם יצאה המפסידה הערב ורשמה משחק עשירי ברצף ללא ניצחון בכל המסגרות, על אף שהיא הייתה קרובה לקאמבק מ-3:0. בצד השני, האורחת חזרה למסלול הניצחונות אחרי שלושה משחקים בהם לא עשתה זאת.

דקה 18, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: שי קונסטנטיני שלח הרמה מדויקת לראשו של רועי בן שמעון, שנגח פנימה.

דקה 26, שער! כפר שלם עלתה ל-0:2: קונסטנטיני שלח כדור חופשי חד לכיוונו של גיא סביליה, ששם את השפיץ של הנעל ודחק פנימה.

דקה 53, שער! כפר שלם עלתה ל-0:3: גיא סביליה קיבל את הכדור, ניער את אדיר והב ושלח בעיטה בין הרגליים של השוער.

דקה 61, שער! הפועל כפר סבא צימקה ל-1:3: הכדור נשלח לחוליו סזאר בתור הרחבה, שסיים נהדר עם פס ברגל שמאל לפינה.

דקה 81, שער! הפועל כפר סבא צימקה ל-3:2: הקאמבק מגיע? הירוקים קיבלו פנדל, חוליו סזאר ניגש והחמיץ, אך הצליח להכניס את הריבאונד.

הפועל חדרה – קריית ים 4:1

פה כבר הייתה לנו חגיגת כדורגל. האחרונה בטבלה לא יכלה מול האורחת, שרקדה על הדשא. סקו סילה וגיא סנקר כבשו ראשונים, לאדגי מילה עוד הצליח לצמק לפני הירידה להפסקה, אך איליה פוטקין וראזי ח’ליפה סיימו את העבודה לקראת הסוף.

דקה 14, שער! קריית ים עלתה ל-0:1: ליאב פרדה שלח הרמה חדה ברגל שמאל אחרי קרן קצרה, סקו סילה שם את הראש וכבש.

דקה 19, שער! קריית ים עלתה ל-0:2: מהלך גדול. גלעד אברמוב קיבל כדור עומק ושלח רוחב לגיא סנקר, שסיים לפינה.

דקה 34, שער! חדרה צימקה ל-2:1: הכדור הגיע ללאדגי מאלה, ששלח בעיטה מחוץ לרחבה. הכדור קיבל דיפלקשן ונכנס פנימה.

דקה 54, שער! קריית ים עלתה ל-1:3: איליה פוטקין נשלח קדימה, הפיל את השוער ובעט לרשת.

דקה 82, שער! קריית ים עלתה ל-1:4: גיא סנקר שלח הרמה נהדרת לראזי ח’ליפה, שנגח בקלילות לרשת.