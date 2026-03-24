רבע 2, 03:00: ריאל מדריד - הפועל ת"א 28:39

הפועל תל אביב נמצאת בתקופה נהדרת על אף המלחמה שעצרה את הכדורסל כאן, כאשר היא סופרת ארבעה הפסדים ברציפות. ועדיין, גם האדומים יודעים שהמטרה לא הושגה וצריך להמשיך, כשבשעה זו הם מתארחים אצל ריאל מדריד במסגרת המחזור ה-33 של היורוליג.

במחזור הקודם הבלאנקוס הפסידו בתום מותחן לז’לגיריס, וזה העלה את הפועל תל אביב למקום השלישי. כעת, חניכיו של דימיטריס איטודוס רוצים ניצחון יוקרתי בבירת ספרד כדי גם לשמור על המקום השלישי הזה, וגם לפתוח פער מהיריבה הספרדית בלבן.

זה המשחק הראשון בשבוע כפול עבור שתי הקבוצות, כאשר הפועל תל אביב תשחק בשבוע ספרדי. לאחר המפגש נגד ריאל מדריד, האדומים יעבור לחבל הבאסקים כדי לפגוש את בסקוניה. שני המפגשים, גם הנוכחי וגם נגד בסקוניה, ישוחקו ללא קהל ומאחורי דלתיים סגורות.

במפגש הראשון בין שני הצדדים, הפועל תל אביב נכנעה בסופיה אחרי מותחן עם 75:74. מריו הזוניה כיכב במשחק הזה עם 19 נקודות אצל המנצחת, כאשר אצל איטודיס כריס ג’ונס ואנטוניו בלייקני תרמו 14 נקודות כל אחד, אבל זה כמובן לא הספיק.

מביך: הפגנות מחוץ למגרש במדריד (IMAGO)

אולם מוביסטאר במדריד, יהיה היום ריק (IMAGO)

רבע ראשון 19:24 לריאל מדריד

חמישיית ריאל מדריד: אלברטו אבלדה, פאקונדו קאמפסו, צ’אמה אוקיקי, מריו הזוניה ו-וולטר טבארס.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

הספרדים פתחו נהדר את המשחק, פאקונדו קאמפסו קלע 8 נקודות כבר בשתי הדקות הראשונות והוביל ל-4:10, אוטורו קלע את הנקודות הראשונות של הפועל אך ספג שתי עבירות כבר לאחר שלוש דקות. האדומים הצליחו לצמק את ההפרש והורידו למינוס שלוש בלבד. הרבע המשיך להיות צמוד ונגמר בתוצאה 19:24 לזכות הלבנים ממדריד, בעיקר בזכות 10\10 מהעונשין.