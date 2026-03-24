נעצרה בלבן: הפועל תל אביב נכנעה לריאל מדריד

מפעל היורוליג נכנס לשלבי ההכרעה שלו. לאחר הניצחון הענק של מכבי תל אביב על פנרבחצ’ה, הפועל תל אביב רצתה לסגור היום (שלישי) ערב ישראלי מושלם באירופה כאשר היא התמודדה מול ריאל מדריד במסגרת המחזור ה-33 של המפעל. אך חלומות לחוד ומציאות לחוד, האדומים נכנעו 92:83 לבלאנקוס, נעצרו לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ואיבדו את המקום השלישי.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה של ריאל מדריד. הספרדים שלטו לאורך כל 20 הדקות, בעיקר בזכות פאקונדו קאמפסו, שקלע 10 נקודות כבר ברבע הראשון. דן אוטורו ואלייז’ה בראיינט הצליחו לשמור את האדומים במשחק והמחצית נגמרה ב-35:45 לזכות המארחת.

המחצית השנייה המשיכה באותה צורה. ריאל מדריד ניצלה את המשחק הרע של וסיליה מיציץ’ וחוסר האינטנסיביות בהגנת האדומים והצליחה לעלות ליתרון של 17 נקודות. הבלאנקוס המשיכו לרקוד על הפרקט ולא השאירו לחניכיו של דמיטריס איטודיס סיכוי. המשחק נגמר בתוצאה 83:92 לריאל מדריד.

דימיטריס איטודיס בא בטענות (IMAGO)

האדומים החלו היום לו”ז משחקים קשה מאוד, וכבר ביום שישי הם יפגשו את באסקוניה מהתחתית במשחק בו הם חייבים לנצח. מנגד, הספרדים יארחו את אנדולו אפס ביום חמישי במטרה להתקרב לפסגה.

קלעו להפועל תל אביב: כריס ג’ונס (15 נקודות), אלייז’ה בראיינט וג’ונתן מוטלי (13 כ”א), קסלר אדוארדס ודן אוטורו (10 כ”א), וסיליה מיציץ’ (8), איש וויינרייט (5), אנטוניו בלייקני (3), בר טימור, ליוואי רנדולף וקולין מלקולם (2 כ”א).

מביך: הפגנות מחוץ למגרש במדריד (IMAGO)

אולם מוביסטאר במדריד, יהיה היום ריק (IMAGO)

שתי הקבוצות לפני ההתמודדות (IMAGO)

רבע ראשון 19:24 לריאל מדריד

חמישיית ריאל מדריד: אלברטו אבלדה, פאקונדו קאמפסו, צ’אמה אוקיקי, מריו הזוניה ו-וולטר טבארס.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

הספרדים פתחו נהדר את המשחק, פאקונדו קאמפסו קלע 8 נקודות כבר בשתי הדקות הראשונות והוביל ל-4:10, אוטורו קלע את הנקודות הראשונות של הפועל אך ספג שתי עבירות כבר לאחר שלוש דקות. האדומים הצליחו לצמק את ההפרש והורידו למינוס שלוש בלבד. הרבע המשיך להיות צמוד ונגמר בתוצאה 19:24 לזכות הלבנים ממדריד, בעיקר בזכות 10\10 מהעונשין.

פאקונדו קאמפסו וקולין מלקולם (IMAGO)

פאקונדו קאמפסו ודן אוטורו (IMAGO)

טריי ליילס מול אלייז'ה בראיינט (IMAGO)

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

רבע שני: 35:45 לריאל מדריד

שתי הקבוצות המשיכו להחליף סלים בתחילת הרבע. הפועל לא הייתה מספיק אינטנסיבית בהגנה ואפשרה סלים קלים ללבנים, אך מנגד הצליחה לעשות סלים יפים ושמרה על עצמה בתמונה. מריו הזוניה קלע והעלה את הבלאנקוס ליתרון השיא שלהם עד כה, שמונה הפרש. ריאל הצליחה לברוח ולעלות כבר ליתרון 13, אך חמש נקודות רצופות של כריס ג’ונס החזירו את ההפרש לחד ספרתי. המחצית הסתיימה עם 35:45 לזכות המארחת, ששלטה לאורך כל 20 הדקות הראשונות.

מריו הזוניה מול אלייז'ה בראיינטר (IMAGO)

אוסמן גרובה מול ג'ונתן מוטלי (IMAGO)

אלייז'ה בראיינט עם הכדור (IMAGO)

פאקונדו קאמפסו עם השלשה (IMAGO)

רבע שלישי: 60:71 לריאל מדריד

האדומים פתחו רע את המחצית השנייה. וסיליה מיציץ’ ניסה לקחת אחריות אבל רשם מספר מהלכים לא טובים, הבלאנקוס ניצלו זאת והצליחו לעלות ליתרון 16, יתרון השיא שלהם במשחק. דן אוטורו ואלייז’ה בראיינט היו היחידים שעוד הצליחו לשמור את קבוצתו של איטודיס במשחק, אבל זה לא היה מספיק. הבלאנקוס המשיכו להיות מושלמים מקו העונשין, ועמדו כבר על 18\18. הלבנים הורידו רגל מהגז ואפשרו לאדומים לרדת בפיגור 11 בלבד: 60:71 לריאל מדריד.

תיאו מלדון עם הדאנק (IMAGO)

סרחיו יול בטירוף (IMAGO)

ג'ונתן מוטלי מאוכזב (IMAGO)

רבע רביעי: 83:92 לריאל מדריד

ריאל מדריד חזרה לשלוט בקצב בתחילת הרבע האחרון. הבלאנקוס חזרו ליתרון של 18 נקודות ואיטודיס הבין שהוא צריך להתחיל לתת מנוחה לשחקני המפתח לקראת יום שישי. הלבנים המשיכו לרקוד על הדשא וגברו בקלות 83:92 על הפועל תל אביב בסיום.