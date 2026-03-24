יורגן קלופ: ריאל מדריד? אף אחד לא התקשר אליי

יורגן קלופ התייחס לראשונה בצורה נחרצת לשמועות שקשרו אותו לריאל מדריד, והכחיש אותן לחלוטין. במהלך אירוע במינכן, המאמן הגרמני לא הסתיר את התסכול מהדיווחים ושאל: “מתי חדשות הן באמת חדשות? כשמישהו כותב משהו על דף, או כשיש בזה אמת?”.

קלופ אף התלוצץ לגבי האפשרות שקיבל פנייה: “מה היה צריך לקרות? שריאל מדריד תתקשר ותגיד לי: ‘יורגן, אתה יכול לדמיין את זה?’ או שפלורנטינו פרס ירים טלפון וישאל אם אני מעוניין?”. הגרמני הבהיר כי לא היה שום מגע בינו לבין המועדון מבירת ספרד: “אם ריאל מדריד הייתה פונה אליי, זה היה יוצא החוצה. אבל כל זה שטויות. הם לא התקשרו אפילו פעם אחת, גם לא לסוכן שלי”.

קלופ אף מתח ביקורת על התקשורת: “אני לא יודע אם זה בינה מלאכותית או אנשים אמיתיים, אבל אי אפשר פשוט להמציא דברים. זה מעצבן אותי שאני צריך כל הזמן להגיב לזה”. בהמשך הוסיף בציניות: “בקצב הזה עוד יגידו שאני מאמן גם את אתלטיקו מדריד במקביל, צריך קצת היגיון”.

לא ממהר לחזור לקווים

קלופ, שמשמש כיום כראש מחלקת הכדורגל של זלצבורג, הבהיר כי אינו מתכנן שינוי קרוב: “כרגע אני לא חושב על זה, ואין סיבה לכך”. עם זאת, הוא לא סגר את הדלת לחזרה לאימון בעתיד: “לגילי אני כבר די מתקדם בחיים, אבל כמאמן אני עדיין לא סיימתי. אני לא בגיל פרישה. נראה מה יקרה בשנים הקרובות, אבל אין שום דבר מתוכנן כרגע”. לסיום, קלופ חתם את הנושא בחיוך ועקיצה: “סליחה מדריד, אבל קודם תתקשרו, ואז יהיה על מה לדבר”.