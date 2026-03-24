יום שלישי, 24.03.2026 שעה 10:02
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

יורגן קלופ: ריאל מדריד? אף אחד לא התקשר אליי

המאמן הגרמני התייחס לראשונה בצורה נחרצת לשמועות על הגעה אפשרית לבלאנקוס: "מתי חדשות הן באמת חדשות? שסתם רושמים על דף?", וגם: האם ישוב לאמן?

יורגן קלופ (רויטרס)
יורגן קלופ (רויטרס)

יורגן קלופ התייחס לראשונה בצורה נחרצת לשמועות שקשרו אותו לריאל מדריד, והכחיש אותן לחלוטין. במהלך אירוע במינכן, המאמן הגרמני לא הסתיר את התסכול מהדיווחים ושאל: “מתי חדשות הן באמת חדשות? כשמישהו כותב משהו על דף, או כשיש בזה אמת?”.

קלופ אף התלוצץ לגבי האפשרות שקיבל פנייה: “מה היה צריך לקרות? שריאל מדריד תתקשר ותגיד לי: ‘יורגן, אתה יכול לדמיין את זה?’ או שפלורנטינו פרס ירים טלפון וישאל אם אני מעוניין?”. הגרמני הבהיר כי לא היה שום מגע בינו לבין המועדון מבירת ספרד: “אם ריאל מדריד הייתה פונה אליי, זה היה יוצא החוצה. אבל כל זה שטויות. הם לא התקשרו אפילו פעם אחת, גם לא לסוכן שלי”.

קלופ אף מתח ביקורת על התקשורת: “אני לא יודע אם זה בינה מלאכותית או אנשים אמיתיים, אבל אי אפשר פשוט להמציא דברים. זה מעצבן אותי שאני צריך כל הזמן להגיב לזה”. בהמשך הוסיף בציניות: “בקצב הזה עוד יגידו שאני מאמן גם את אתלטיקו מדריד במקביל, צריך קצת היגיון”.

לא ממהר לחזור לקווים

קלופ, שמשמש כיום כראש מחלקת הכדורגל של זלצבורג, הבהיר כי אינו מתכנן שינוי קרוב: “כרגע אני לא חושב על זה, ואין סיבה לכך”. עם זאת, הוא לא סגר את הדלת לחזרה לאימון בעתיד: “לגילי אני כבר די מתקדם בחיים, אבל כמאמן אני עדיין לא סיימתי. אני לא בגיל פרישה. נראה מה יקרה בשנים הקרובות, אבל אין שום דבר מתוכנן כרגע”. לסיום, קלופ חתם את הנושא בחיוך ועקיצה: “סליחה מדריד, אבל קודם תתקשרו, ואז יהיה על מה לדבר”.

