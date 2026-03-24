יום שלישי, 24.03.2026 שעה 07:51
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

ויניסיוס לדייגו סימאונה: הם הולכים למכור אותי

נקמה: קוראי שפתיים חשפו את הדיבורים בדרבי, כאשר הברזילאי החזיר למאמן אתלטיקו ב-2:3 על מה שהיה בסעודיה. וגם: ואלוורדה וארבלואה ברגע של האדום

ויניסיוס ודייגו סימאונה (רויטרס)
עוד מפגש לוהט בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד סיפק את כל מה שכדורגל יכול להציע: שערים, פנדלים, כרטיסים אדומים, עימותים וסיפורי משנה טעונים. מעבר לאירועים על כר הדשא, הדרמה נמשכה גם מחוצה לו, עם חילופי עקיצות והתפרצויות אמוציונליות, כל זאת ב-2:3 של הלבנים על הקולצ’ונרוס.

הנקמה של ויניסיוס

רגע אחד שגנב את ההצגה הגיע בדקה ה-87, כאשר ויניסיוס ג’וניור הוחלף לאחר שהבקיע צמד. בדרכו לספסל, תחת מבטו של דייגו סימאונה, הברזילאי לא נשאר חייב. לפי תיעוד שנחשף בתוכנית “סופר 8” של DAZN, ויניסיוס חזר ואמר ארבע פעמים: “הם הולכים למכור אותי”.

הרקע לאמירה מגיע מהדרבי הקודם שנערך בערב הסעודית, אז סימאונה ניסה להקניט את שחקן הכנף וטען כי נשיא ריאל מדריד, פלורנטינו פרס, מתכוון למכור אותו. הפעם, ויניסיוס השיב בדרכו, על המגרש ומחוצה לו. סימאונה, מצדו, לא אהב את ההתנהלות והגיב בכעס כלפי השחקן בעת ירידתו מהמגרש.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

הרחקה שעוררה סערה

בדקה מתוחה נוספת, פדריקו ואלוורדה ראה כרטיס אדום בהחלטה שעוררה מחלוקת גדולה. האורוגוואי התקשה להבין את פשר ההרחקה ואמר: “איך זה יכול להיות אדום? הלכתי לכדור, פשוט לא הגעתי אליו”. גם על הקווים הרוחות סערו. אלברו ארבלואה, מצוות האימון של ריאל מדריד, זעם על ההחלטה ותקף את אחד משחקני היריבה: “זה תמיד אותו אחד שמטעה אותך”.

כאשר השופט ניגש להסביר את ההחלטה, ארבלואה לא נרגע והמשיך למחות: “זה רק מכשול. שיחקת פעם כדורגל?”. בהמשך אף הוסיף: “זה בלתי נתפס, זו בושה”. הדרבי הזה ייזכר לא רק בזכות הכדורגל, אלא גם בשל המתח, האמוציות והסיפורים האישיים שהפכו אותו לאחד המשחקים הסוערים של התקופה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
