ויניסיוס לדייגו סימאונה: הם הולכים למכור אותי

עוד מפגש לוהט בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד סיפק את כל מה שכדורגל יכול להציע: שערים, פנדלים, כרטיסים אדומים, עימותים וסיפורי משנה טעונים. מעבר לאירועים על כר הדשא, הדרמה נמשכה גם מחוצה לו, עם חילופי עקיצות והתפרצויות אמוציונליות, כל זאת ב-2:3 של הלבנים על הקולצ’ונרוס.

הנקמה של ויניסיוס

רגע אחד שגנב את ההצגה הגיע בדקה ה-87, כאשר ויניסיוס ג’וניור הוחלף לאחר שהבקיע צמד. בדרכו לספסל, תחת מבטו של דייגו סימאונה, הברזילאי לא נשאר חייב. לפי תיעוד שנחשף בתוכנית “סופר 8” של DAZN, ויניסיוס חזר ואמר ארבע פעמים: “הם הולכים למכור אותי”.

הרקע לאמירה מגיע מהדרבי הקודם שנערך בערב הסעודית, אז סימאונה ניסה להקניט את שחקן הכנף וטען כי נשיא ריאל מדריד, פלורנטינו פרס, מתכוון למכור אותו. הפעם, ויניסיוס השיב בדרכו, על המגרש ומחוצה לו. סימאונה, מצדו, לא אהב את ההתנהלות והגיב בכעס כלפי השחקן בעת ירידתו מהמגרש.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

הרחקה שעוררה סערה

בדקה מתוחה נוספת, פדריקו ואלוורדה ראה כרטיס אדום בהחלטה שעוררה מחלוקת גדולה. האורוגוואי התקשה להבין את פשר ההרחקה ואמר: “איך זה יכול להיות אדום? הלכתי לכדור, פשוט לא הגעתי אליו”. גם על הקווים הרוחות סערו. אלברו ארבלואה, מצוות האימון של ריאל מדריד, זעם על ההחלטה ותקף את אחד משחקני היריבה: “זה תמיד אותו אחד שמטעה אותך”.

כאשר השופט ניגש להסביר את ההחלטה, ארבלואה לא נרגע והמשיך למחות: “זה רק מכשול. שיחקת פעם כדורגל?”. בהמשך אף הוסיף: “זה בלתי נתפס, זו בושה”. הדרבי הזה ייזכר לא רק בזכות הכדורגל, אלא גם בשל המתח, האמוציות והסיפורים האישיים שהפכו אותו לאחד המשחקים הסוערים של התקופה.