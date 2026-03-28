יום שבת, 28.03.2026 שעה 19:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

נזרק מברצלונה, עזב את ריאל וכבש בנבחרת

ויקטור מוניוס לא הוערך בלה מאסיה, ולא קיבל הזדמנויות בסגל של הלבנים. עכשיו הקיצוני לוהט באוססונה, הבקיע במדי בספרד, וחולם לנסוע למונדיאל

ויקטור מוניוס (רויטרס)
את השער השלישי של ספרד בניצחון 0:3 על סרביה אתמול הבקיע שחקן שערך את הופעת הבכורה בליגה הספרדית לפני פחות משנה. ויקטור מוניוס חגג במשחקו הראשון בנבחרת כאשר הרשית באלגנטיות ממסירה נפלאה של פראן טורס. את משחקו הראשון בליגה הספרדית הוא זוכר מסיבות אחרות לגמרי, גם אם היא הייתה מרגשת במיוחד. זה קרה בקלאסיקו במאי 2025, ועוד בנסיבות חריגות.

ריאל מדריד פיגרה 4:3 לקראת סיום הקרב מול ברצלונה בהר היהודים כאשר ויניסיוס נפגע. המאמן קרלו אנצ'לוטי החליט להמר על מוניוס, ששיחק עד אז רק בקבוצת המילואים של המועדון הלבן למרות שהיה כבר בן 21. החלוץ דרך על דשא, ותוך שניות ספורות כבר קיבל הזדמנות לכבוש את שער השוויון. הוא מצא את עצמו חופשי ומאושר מול וויצ'ך שצ'סני, ורק היה צריך לשאול את השוער הפולני לאיזו פינה עדיף לשלוח את הכדור. המעמד היה גדול מדי עבורו. מוניוס החטיא בשלומיאליות, ואוהדי ריאל שפכו עליו ביקורת בלתי מרוסנת ברשתות החברתיות.

מאחורי ההחמצה הזו יש סיפור גדול באמת, כי מוניוס הוא קטלוני שנולד בברצלונה. כל משפחתו עדיין גרה שם, כולל אחיו שמשמש כעוזר מאמן בקבוצת הנוער של הבלאוגרנה. למעשה, ויקטור עצמו התקבל בזמנו ללה מאסיה, התיידד בקבוצת הילדים עם צ'אבי סימונס ואלחנדרו באלדה, ולימים שיתף פעולה גם עם פרמין לופס. אלא שהפוטנציאל שלו נתפס כנמוך הרבה יותר בהשוואה אליהם, וכאשר היה בן 14 קיבל מוניוס הודעה על ניפויו.

ייתכן כי אחת הסיבות להיעדר הערכה כלפיו הייתה נעוצה בעמדה לא אופטימלית. מוניוס תופקד בעיקר כפליימייקר, בעוד התכונה הבולטת שלו מאז ומתמיד הייתה המהירות. כאשר הצטרף למועדון הצנוע בשם דאם, החליט מאמנו החדש להעביר אותו לאגף, וזה עבד היטב. מוניוס בלט עד כדי כך שבשלב מסוים משל תשומת מצד סקאוט של ריאל מדריד, ובגיל 18 הוצע לו להצטרף לאקדמיה שלה. עבור קטלוני אוהד ברצלונה זה לא היה מהלך טבעי, אבל ויקטור עשה אותו, ולמד תוך זמן קצר להזדהות עם המועדון המלכותי.

התקופה בריאל מדריד

בריאל נחשב מוניוס לשחקן טוב בקבוצת המילואים וזכה לשבחים מצד המאמן ראול. בעונה שעברה הוא הבקיע 11 שערים בליגה השלישית, ונהנה מציוות עם החלוץ המרכזי גונסאלו גארסיה הצעיר ממנו בשנה. השניים בישלו זה לזה, ולימים סיפר מוניוס: "כיף להיות שותף של גונסאלו. יש לו חושים מפותחים ברחבה, ואם תעביר אליו מסירה טובה הוא יידע לשים את הכדור ברשת". הם זומנו לא פעם להתאמן עם הסגל הראשון של אנצ'לוטי, וביחד חלמו להפוך לחלק אינטגרלי ממנו. ביחד הם גם נסעו לגביע העולם למועדונים בתחילת הקיץ.

גונסאלו הרוויח אז מהמחלה של קיליאן אמבפה והחל לקרוע רשתות. האתגר של מוניוס היה להתחרות על המקום עם ויניסיוס, ובאופן טבעי הסיכוי לגבור על הברזילאי שאף לאפס. אחרי שתי הופעות קצרצרות כמחליף, הבין הקיצוני שבגיל 22 הוא חייב למצוא קבוצה חדשה כדי לא ללכת לאיבוד. "היה קשה לעזוב את ריאל, אבל הייתי חייב לעשות זאת", הוא אמר. היו לו מספר הצעות, והוא בחר את אוססונה שרכשה מחצית מכרטיסו תמורת 5 מיליון יורו. ריאל השאירה לעצמה 50 אחוזים, וגם הכניסה סעיף רכישה מחדש שעשוי כעת להיות רלוונטי לאור הצלחתו של מוניוס בפמפלונה.

במחזור הראשון נכנס מוניוס כמחליף דווקא מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, אבל החל מהמשחק השני הוא כבר היה קבוע בהרכב של המאמן אלסיו לישי. האיטלקי משתמש בו בשני האגפים, והכוכב החדש שבה את לבבות האוהדים בזכות מחויבות, מוטיבציה ואנרגיות בלתי נגמרות. הוא לא נח לרגע, מפעיל לחץ, משלהב את הקהל, וניחן גם ביכולת טכנית משובחת. רק לאמין ימאל ו-ויניסיוס ביצעו יותר כדרורים ממנו בליגה הספרדית, והוא מדורג גבוה בצמרת גם בכל הקשור למאבקים על כדור וסחיטת כרטיסים משחקני יריב. ריאל לא יכולה הייתה להתעלם מיכולתו כאשר הגיעה להתארח אצל אוססונה בינואר והפסידה 2:1.

למרות המספרים החלשים

המאמץ שמשקיע מוניוס עדיין לא בא לידי ביטוי מספק בסטטיסטיקה החשובה באמת, כי יש לו רק 5 שערים ו-2 בישולים העונה בליגה, אבל באוססונה מאמינים שהוא ילמד להיות תכליתי יותר עם הזמן. ולא רק הם. סקאוטים מפרמייר ליג עקבו אחרי הקיצוני המהיר על בסיס שבועי, סנדרלנד הגישה הצעה להחתימו בינואר, ומועדון נוסף ששמו לא פורסם בתקשורת שקל לכאורה לשלם תמורתו את סעיף השחרור שעומד על 40 מיליון אירו. מוניוס אפילו לא שקל את הרעיון ברצינות, כי הוא לא מעוניין לעזוב את המקום שהפך לביתו. הוא מאוהב באוססונה, נהנה במערך של לישי, ויודע שזה המקום הנכון להתפתח מקצועית באופן הדרגתי.

עובדה היא כי גם המאמן הלאומי לואיס דה לה פואנטה חשב כך. "זה יהיה חלום לשחק במונדיאל", אמר לפני חודש מוניוס, וטען כי גם גונסאלו גארסיה ראוי לנסוע לגביע העולם. החלוץ נשאר בריאל אחרי ההצגות בגביע העולם למועדונים, ולכן מספר הדקות שלו מוגבל, והוא לא צפוי להצטרף לנבחרת בעתיד הנראה לעין. לעומת זאת, המעבר של מוניוס סלל את דרכו גם לסגל. הבוס רצה לראות אותו מקרוב פעולה במשחקי הידידות כדי להחליט אם הוא מתאים לשמש גיבוי לניקו וויליאמס ולאמין ימאל. בכל הקשור למהירות הוא עולה עליהם, וזה עשוי להיות שיקול מהותי במשחקים מסוימים. השער אתמול בהחלט שידרג את סיכוייו להיות בתמונה בקיץ.

הוא גם לא יזיק לו בכל הקשור לחזרה אפשרית לסנטיאגו ברנבאו. עוד לפני הזימון לנבחרת, נפוצו בתקשורת הספרדית הדיווחים לפיהם ריאל שוקלת להשיב את מוניוס כבר בקיץ הקרוב. הסיכוי לכך אינו גבוה במיוחד כרגע, גם כי סגנית האלופה פחות זקוקה לו כל עוד ויניסיוס מככב, וגם כי השחקן עצמו לא ירצה לשבת על הספסל. הוא מצא בית חם באוססונה ומבין עד כמה ההמשכיות קריטית אחרי שצבר מומנטום. ובכל זאת, משמח את מוניוס לשמוע את שמו במדריד. הוא הרגיש קצת לא שייך באימפריה הלבנה, גם אם היא העריכה אותו יותר מברצלונה. עכשיו הגישה כלפיו השתנתה, ולא רק בריאל. מי יודע, אולי גם בבירת קטלוניה יחשבו בכיוונו מתישהו. אחרי הכל, המשפחה עדיין שם.

