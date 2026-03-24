עקף את נולה: סינר עלה שלב במיאמי ושבר שיא

טורניר המאסטרס 1000 במיאמי סיפק הלילה (בין שני לשלישי) רגעים גדולים, כשבמוקד עמד הישג היסטורי של יאניק סינר וניצחון דרמטי של אלכסנדר זברב על מרין צ'יליץ'. סינר המשיך בכושרו האדיר עם ניצחון חלק 1:6, 4:6 על קורנטן מוטה, בדרך להעפלה לשלב הבא.

מעבר לניצחון, האיטלקי רשם הישג יוצא דופן כשהשלים 26 מערכות רצופות בהן ניצח בטורנירי מאסטרס 1000, שיא חדש ששבר את זה של נובאק ג'וקוביץ', שעמד על 24. “אני מאוד שמח”, אמר סינר לאחר המשחק. “הספורט הזה לא צפוי, ננסה להישאר מרוכזים ונראה מה יקרה בסיבוב הבא”.

במקביל, מפגש מסקרן נוסף הפגיש בין זברב לצ’יליץ’, במה שהיווה עוד פרק ביריבות הוותיקה בין השניים, שהחלה כבר ב-2015. הקרואטי בן ה-37 הוכיח כי למרות גילו הוא עדיין מסוכן מאוד, ואף הצליח להקשות על הגרמני לאורך כל ההתמודדות.

יאניק סינר לוחץ יד לקורנטן מוטה (רויטרס)

למרות זאת, זברב שמר על קור רוח ברגעי ההכרעה וניצל את ניסיונו כדי לנצח 2:6, 7:5, 4:6 בתום קרב עיקש. הניצחון העלה אותו לשלב הבא, אך גם המחיש כי לצ’יליץ’ עדיין יש לא מעט מה להציע ברמות הגבוהות.