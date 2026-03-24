בדרבי הכחול-לבן: 99:134 לפורטלנד נגד ברוקלין

ידענו שזה יקרה פעמיים השנה, והפעם השנייה קרתה הלילה (בין שני לשלישי), וכמה שזה מרגש לראות. הקרב הכחול-לבן ב-NBA שוחק כאשר אמנם דני וולף לא שיחק בגלל פציעה, אבל בן שרף ודני אבדיה חלקו את הפרקט ב-99:134 של פורטלנד מול ברוקלין.

הבלייזרס חזרו לנצח אחרי ההפסד במשחק הקודם ועשו צעד נוסף לעבר הבטחת מקום בפליי-אין, כאשר דני אבדיה רשם 18 נקודות, 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחטיפה אחת בקצת פחות מ-21 דקות על הפרקט, בנוסף לשלושה איבודים.

מנגד, בן שרף רשם עוד משחק בספרות כפולות ואחרי שיא הקריירה במשחק הקודם הפעם הוא הסתפק ב-10 נקודות בקצת פחות מ-19 דקות. הרכז הישראלי הוסיף גם שלושה ריבאונדים ושני אסיסטים, בנוסף לשתי חטיפות ושלושה איבודים.

בן שרף עולה לסל (רויטרס)

פורטלנד רוצה 7-8, הפסד 8 ברצף לנטס

פורטלנד במקום התשיעי במערב עם מאזן של 36 ניצחונות לצד 37 הפסדים, והיא כמעט בוודאות תהיה בפליי-אין, אך כמעט בוודאות לא תהיה בטופ 6. המטרה כמובן כן לסיים במקומות 7 או 8 כדי שרק ניצחון אחד יספיק לעשות פלייאוף העונה, הישג שיהיה נפלא.

מהצד השני, ברוקלין כבר בוודאי לא תהיה בפלייאוף ובוודאי גם לא בפליי-אין, כשהיא כבר איבדה סיכוי גם מתמטי לעשות זאת. זה היה ההפסד השמיני ברציפות של הנטס והם עם מאזן של 17 ניצחונות ו-55 הפסדים, כשהם “נלחמים” עדיין על המקום האחרון במזרח.