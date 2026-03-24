נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7781-832571דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%8393-851372אטלנטה הוקס
56%8128-823472טורונטו ראפטורס
54%7913-798169אורלנדו מג'יק
53%8448-838773פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
48%8604-870373מיאמי היט
43%8622-837172שיקגו בולס
42%8237-783971מילווקי באקס
25%8330-770272ברוקלין נטס
24%8738-807072אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%7756-844772אוקלהומה ת'אנדר
76%7803-836170סן אנטוניו ספרס
63%7861-816771יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
59%8370-838473לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
51%7916-801571לוס אנג'לס קליפרס
49%8372-842573גולדן סטייט ווריורס
48%8557-845373פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8476-817972דאלאס מאבריקס
31%8638-830272ממפיס גריזליס
29%9004-851372יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

בדרבי הכחול-לבן: 99:134 לפורטלנד נגד ברוקלין

שוב ריגשו: פעם נוספת הישראלים חלקו את הפרקט כאשר אבדיה קלע 18 נק' בניצחון החלק של קבוצתו נגד בן שרף, שהוסיף 10 נק' משלו. וולף הפצוע לא שיחק

|
דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

ידענו שזה יקרה פעמיים השנה, והפעם השנייה קרתה הלילה (בין שני לשלישי), וכמה שזה מרגש לראות. הקרב הכחול-לבן ב-NBA שוחק כאשר אמנם דני וולף לא שיחק בגלל פציעה, אבל בן שרף ודני אבדיה חלקו את הפרקט ב-99:134 של פורטלנד מול ברוקלין.

הבלייזרס חזרו לנצח אחרי ההפסד במשחק הקודם ועשו צעד נוסף לעבר הבטחת מקום בפליי-אין, כאשר דני אבדיה רשם 18 נקודות, 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחטיפה אחת בקצת פחות מ-21 דקות על הפרקט, בנוסף לשלושה איבודים.

מנגד, בן שרף רשם עוד משחק בספרות כפולות ואחרי שיא הקריירה במשחק הקודם הפעם הוא הסתפק ב-10 נקודות בקצת פחות מ-19 דקות. הרכז הישראלי הוסיף גם שלושה ריבאונדים ושני אסיסטים, בנוסף לשתי חטיפות ושלושה איבודים.

בן שרף עולה לסל (רויטרס)בן שרף עולה לסל (רויטרס)

פורטלנד רוצה 7-8, הפסד 8 ברצף לנטס

פורטלנד במקום התשיעי במערב עם מאזן של 36 ניצחונות לצד 37 הפסדים, והיא כמעט בוודאות תהיה בפליי-אין, אך כמעט בוודאות לא תהיה בטופ 6. המטרה כמובן כן לסיים במקומות 7 או 8 כדי שרק ניצחון אחד יספיק לעשות פלייאוף העונה, הישג שיהיה נפלא.

מהצד השני, ברוקלין כבר בוודאי לא תהיה בפלייאוף ובוודאי גם לא בפליי-אין, כשהיא כבר איבדה סיכוי גם מתמטי לעשות זאת. זה היה ההפסד השמיני ברציפות של הנטס והם עם מאזן של 17 ניצחונות ו-55 הפסדים, כשהם “נלחמים” עדיין על המקום האחרון במזרח.

