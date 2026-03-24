יום שלישי, 24.03.2026 שעה 07:43
כדורסל עולמי >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7781-832571דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
56%8393-851372אטלנטה הוקס
56%8128-823472טורונטו ראפטורס
54%7913-798169אורלנדו מג'יק
53%8448-838773פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
48%8604-870373מיאמי היט
43%8622-837172שיקגו בולס
42%8237-783971מילווקי באקס
25%8330-770272ברוקלין נטס
24%8738-807072אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%7756-844772אוקלהומה ת'אנדר
76%7803-836170סן אנטוניו ספרס
63%7861-816771יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
59%8370-838473לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
51%7916-801571לוס אנג'לס קליפרס
49%8372-842573גולדן סטייט ווריורס
48%8557-845373פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8476-817972דאלאס מאבריקס
31%8638-830272ממפיס גריזליס
29%9004-851372יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

הרצף נעצר: הלייקרס נכנעו 113:110 אצל דטרויט

רצף 9 הניצחונות תם למרות 32 של דונצ'יץ', 30 לג'נקינס מנגד. ניצחון 12 ברצף ל-OKC עם 103:123 בפילי, גם הספרס וגולדן סטייט חגגו. אינדיאנה ניצחה

לוקה דונצ'יץ' עם הכדור (רויטרס)
ממש בעוד רגע הפלייאוף ב-NBA יתחיל והקבוצות נלחמות על המיקומים האחרונים בין אם זה ביתיות, מקום בשישייה הראשונה, מקום בפליי-אין או אפילו הבטחת הפסגה. בינתיים, גם הלילה (בין שני לשלישי) שוחקו לא מעט משחקים מסביב לארצות הברית בליגה הטובה בעולם.

דטרויט (52:19) – לוס אנג’לס לייקרס (46:26) 110:113

הריצה של החבורה מ-LA נעצרה. אחרי תשעה ניצחונות ברציפות, ג’יי ג’יי רדיק והשחקנים שלו הפסידו אצל מוליכת המזרח, שרשמה בעצמה ניצחון רביעי ברצף, זאת אחרי מותחן מהנה במיוחד. כל זאת קרה עדיין ללא קייד קנינגהאם שסובל מקריסת ריאה ומצבו לא ברור, ועל אף עוד ערב ענק של לוקה דונצ’יץ’ עם 32 נק’, 7 ריב’ ו-6 אס’, כשלברון ג’יימס היה רחוק ריבאונד אחד מטריפל דאבל עם 12 נק’, 9 ריב’ ו-10 אס’. דניס ג’נקינס נכנס לנעליו של קנינגהאם עם 30 נק’, ג’יילן דורן הוסיף 20 נק’ ו-11 ריב’.

אורלנדו מג’יק (38:33) – אינדיאנה פייסרס (16:56) 128:126

ואם דיברנו על רצפים, אז הארוך ביותר בליגה נגמר, רק שהוא היה שלילי. הפייסרס עצרו את המפולת ואחרי 16 הפסדים ברציפות חזרו למסלול הניצחונות והנחילו לחבורה מפלורידה הפסד חמישי ברציפות. פסקל סיאקם רשם ערב נפלא עם 37 נקודות והוביל לניצחון, פאולו בנקרו כיכב גם כן עם 39 נקודות, רק שהוא לא הוביל לניצחון. המג’יק התרחקו מהטופ 6 במזרח, סגנית האלופה עדיין אחרונה בקונפרנס.

פילדלפיה (39:33) – אוקלהומה סיטי ת’אנדר (57:15) 123:103

עולם כמנהגו נוהם. האלופה ניצחה פעם ב-12 ברציפות, שיי גילג’ס אלכסנדר עבר את רף 20 הנקודות והמקום הראשון במערב מתקרב ממשחק למשחק. ה-MVP של אשתקד תרם 22 נק’ ו-5 אס’ ו-ריב’, ג’יילן וויליאמס שסוף סוף חזר לשחק הוסיף 18 נק’ ב-20 דק’. בצד השני וי ג’יי אדג’קום המשיך בעונת הרוקי האדירה שלו עם 35 נק’, אך הוא לא ממש קיבל עזרה וזה לא היה קרוב ללהספיק עבור הסיקסרס.

מיאמי היט (38:34) – סן אנטוניו ספרס (54:18) 136:111

הקבוצה מטקסס לא אמרה נואש על המקום הראשון, כאשר היא שמרה על מרחק שלושה משחקים מאוקלהומה, ובעיקר התרחקה עד כדי שמונה משחקים מהלייקרס כדי לעשות צעד גדול להבטחת לכל הפחות המקום השני. זה היה הניצחון השישי ברציפות של הספרס, וההפסד החמישי ברציפות של ההיט, שאיבדו גובה אחרי ריצה נהדרת. ויקטור וומבניאמה הוביל עם 26 נק’, 15 ריב’ ו-5 חסימות, באם אדבאיו וטיילר הירו קלעו 18 כל אחד אצל החבורה של אריק ספולסטרה.

אטלנטה הוקס (40:32) – ממפיס גריזליס (24:47) 107:146

איזה סיפור זה ההוקס. טריי יאנג עבר בטרייד כשהקבוצה הייתה בחלק התחתון ואז הגיעה ריצה מדהימה, וכעת הם אפילו בטופ 6. ניקייל אלכסנדר-ווקר הוביל שבעה קלעים בספרות כפולות עם 26 נקודות בדרך לפירוק ב-39 הפרש על ממפיס, שחסרת אונים העונה. הגריזליס כמעט בוודאות לא יהיו בפליי-אין העונה והחלו לחשוב על העונה הבאה, כאשר ג’יי ג’יי ג’קסון הוביל אותם עם 26 נקודות.

שיקגו בולס (29:42) – יוסטון רוקטס (43:28) 124:132

הפסד מאכזב מאוד לחבורה מטקסס במאבק על הטופ 4 כדי להיות עם ביתיות בסיבוב הראשון, כאשר הם נכנעו לבולס שכמעט בוודאות סיימו את העונה שלהם כבר. קווין דוראנט רשם ערב אדיר עם 40 נקודות ואלפרן שנגון הוסיף משחק מדהים של 33 נק’, 13 ריב’ ו-10 אס’, אך כל אלו ואפילו בנוסף ל-23 נק’ של אמן תומפסון לא הספיקו לניצחון. בצד השני, קולין סקסטון הוביל עם 25 נק’, כאשר בנוסף אליו כל החמישייה קלעה בספרות כפולות.

יוטה ג’אז (21:51) – טורונטו (40:31) 143:127

הקבוצה מקנדה עצרה רצף של שני הפסדים ושבה למסלול, ובכך היא ניצלה את ההפסדים של היריבות שלה במקביל כדי לעשות צעד גדול להימנע מהפליי-אין ולהגיע ישירות לפלייאוף. אר ג’יי בארט הוביל עם 27 נקודות, סנדרו ממוקלשווילי הוסיף 23 נקודות. מנגד, הג’אז עשו עוד צעד לעבר סיום העונה במקום האחרון, אבל הם עדיין שני הפסדים מעל סקרמנטו ובמקום ה-14 במערב. אייס ביילי הביא את משחקו הטוב ביותר העונה עם 37 נקודות והראה שיש עתיד. 

דאלאס מאבריקס (23:49) – גולדן סטייט (34:38) – 137:131

המותחן של הערב הגיע מטקסס, שם הווריירס שעדיין ללא סטף קרי עצרו רצף של שלושה הפסדים אחרי משחק נפלא שנגמר עם הארכה. מוזס מודי הוביל עם 23 נקודות כדי לקרב את קבוצתו לפליי-אין, אבל רשם פציעה מזעזעת לקראת הסיום שהייתה קשה לצפייה ואף שחקנים נצפו בוכים. קריסטפס פורזינגיס הוסיף 22 נקודות משלו. בצד השני, זה היה הפסד רביעי ברציפות עבור דאלאס שהפסידה למרות 32 נקודות של קופר פלאג, קליי תומפסון הוסיף 15 נק’ נגד האקסית.

לוס אנג’לס קליפרס (36:36) – מילווקי (29:42) 96:129

עד שהבאקס סוף סוף ניצחו במשחק הקודם, הם מיד שבו להפסיד. בלי יאניס אנטטקומפו רק שחקן אחד בחמישייה קלע בדו ספרתי, כאשר גארי טרנט ג’וניור עם 20 נקודות מהספסל הוביל את המפסידה. מהצד השני, הקליפרס חיברו ניצחון שני ברציפות שרע לפורטלנד, הודות ל-28 נקודות של קוואי לנארד ועוד 19 נקודות של ברוק לופס.

