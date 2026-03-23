סנסציות במיאמי: מדבדב ואוג'ה עליאסים הודחו

טורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי, הנערך במתחם ההארד רוק סטדיום, ממשיך לספק הפתעות ענק ולהוות בית קברות של ממש עבור המדורגים הבכירים בסבב העולמי. יממה בלבד לאחר שקרלוס אלקראס, המדורג ראשון בעולם, הופתע והודח על ידי סבסטיאן קורדה, שני פייבוריטים מובהקים נוספים סיימו את דרכם מוקדם מהצפוי. דנייל מדבדב ופליקס אוג'ה עליאסים מצאו את עצמם מחוץ לתחרות, מה שמשלים תמונת מצב עגומה עבור הצמרת הגבוהה.

ההדחות האחרונות קובעות עובדה מדהימה: שבעה מתוך עשרת המדורגים הבכירים ביותר בטורניר הגברים כבר ארזו מזוודות. הרשימה כוללת את אלקראס, לורנצו מוסטי שפרש, בן שלטון, אלכס דה מינאור, אלכסנדר בובליק וכאמור גם את מדבדב ואוג'ה עליאסים. המצב הנוכחי מותיר את הטורניר עם שלושה נציגים בלבד מהעשירייה הראשונה שעדיין עומדים על הרגליים: יאניק סינר המדורג שני, אלכסנדר זברב המדורג שלישי וטיילור פריץ המדורג שישי.

פרנסיסקו סרונדולו מביט בהפסקה. (אימאגו)

הסנסציה הגדולה ביותר של הלילה הגיעה מכיוונו של פרנסיסקו סרונדולו הארגנטינאי. המדורג 18 בטורניר הציג טניס פנומנלי והדהים את דנייל מדבדב, שנמצא בכושר נהדר לאחרונה. הרוסי, שהגיע למיאמי אחרי הופעות רצופות בגמרים של טורנירי דובאי ואינדיאן וולס, נכנע 6-0, 4-6, 7-5 בתום דרמה גדולה. המשחק נפתח בצורה חד צדדית לחלוטין, כאשר מדבדב התקשה למצוא את הקצב והפסיד את שמונת המשחקונים הראשונים בהתמודדות. לאחר המערכה הראשונה שהסתיימה בבייגל מהדהד, הרוסי הצליח לאסוף את עצמו, חזר למשחק בעוצמה וזכה במערכה השנייה.

המערכה השלישית והמכרעת סיפקה טניס ברמה הגבוהה ביותר משני השחקנים, אך גם רגע ביזארי ומלחיץ במיוחד שכמעט והסתיים באסון. עמוק בתוך המערכה הקובעת, במצב של שוויון 3-3, מצלמת הרחף של האצטדיון, המוכרת כספיידר קאם, נתקעה בכיסא שופט המשחק וכמעט גרמה לנפילתו ולהתרסקות הכיסא על המגרש. לשמחת כולם התקרית החריגה הסתיימה ללא נפגעים והמשחק נמשך. בסיומו של המותחן, ובנקודת המשחק לחובתו, מדבדב ביצע שגיאה כפולה כשהגיש לרשת וחתם את הפסדו השני בלבד ב-13 משחקיו האחרונים. סרונדולו הציג נתונים מרשימים וסיים את המשחק עם 24 ווינרים, תשעה יותר מיריבו הרוסי.

בסיום המשחק שיתף סרונדולו המאושר את תחושותיו מול הקהל והתקשורת: "הרגשתי טוב במשחק הראשון שלי כאן, ועכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב. אני מחזיר לעצמי את הביטחון. הרמה תמיד הייתה שם, רק ניסיתי למצוא אותה. זה היה משחק נהדר וסופר קשה. זה היה המשחק הראשון שלי אי פעם מול דנייל, הוא כנראה אחד היחידים בסבב שעוד לא יצא לי לשחק מולם ולכן לא ידעתי למה לצפות. הוא חווה שנה נהדרת עד כה, אז ממש לא ציפיתי להוביל 0-6 במערכה הראשונה ועם שבירה בשנייה. פתאום הוא התחיל לשחק סופר טוב, אבל המשכתי להאמין ונשארתי בתוך המשחק. במערכה השלישית שנינו שיחקנו טוב וזה פשוט נגמר לטובתי".

בשלב שמינית הגמר, סרונדולו, שרושם העפלה רביעית לשלב זה מתוך חמש הופעותיו האחרונות במיאמי, יפגוש יריב מסוכן בדמותו של אוגו הומבר. הצרפתי השמאלי, המדורג 31, גבר על אלכסנדר שבצ'נקו 4-6, 6-7 לאחר תצוגת הגשות מרשימה שכללה 14 אייסים ללא אף שגיאה כפולה.

במקביל למשחק המרכזי, הפתעה נוספת נרשמה על מגרש הגרנדסטנד, כאשר פליקס אוג'ה עליאסים, המדורג שביעי בטורניר, הודח מוקדם מהצפוי על ידי שחקן צרפתי שמאלי נוסף, טרנס אטמן. אטמן, המדורג 53 בעולם, ניצח את הקנדי בתוצאה 3-6, 6-1, 3-6 תוך שהוא מסתמך על שתי שבירות הגשה קריטיות כדי להבטיח את הניצחון היוקרתי. בסיבוב הרביעי יפגוש אטמן את פרנסס טיאפו האמריקאי או את האלוף המכהן, יקוב מנשיק, ויקווה להמשיך את המסע החלומי שלו בטורניר שמוכיח השנה יותר מתמיד ששום דבר אינו צפוי מראש.