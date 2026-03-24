יום שלישי, 24.03.2026 שעה 07:39
כדורגל ישראלי

הנבחרת המריאה, 10 שחקנים כבר בטוחים ב-11

המשלחת יחד עם היו"ר שינו זוארץ יצאה לגיאורגיה לקראת משחק הידידות בחמישי. אלי דסה צפוי להיות כשיר ולפתוח. בן שמעון מתלבט בין דור פרץ לגאנדלמן

אימון נבחרת ישראל (חגי מיכאלי)
נבחרת ישראל המריאה הבוקר לטביליסי, שם תקיים ביום חמישי הקרוב משחק ידידות מול הנבחרת המקומית. במשלחת שיצאה לגיאורגיה ניתן היה לראות את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שהצטרף לשחקנים ולצוות המקצועי.

במהלך היום תפגוש הנבחרת בגיאורגיה את כל השחקנים הליגיונרים שלא הגיעו לישראל וחברו ישירות ליעד. הערב צפוי המאמן רן בן שמעון לקיים אימון ראשון בסגל מלא. אחד הליגיונרים הבולטים הוא הקפטן אלי דסה, שלא התאמן בימים האחרונים בשל פציעה קלה, אך הוא צפוי להיות כשיר למפגש בחמישי.

התלבטות אחת במרכז השדה

בהנחה שדסה אכן יפתח בהרכב, נראה כי לרן בן שמעון יש כבר עשרה שחקנים בטוחים ב-11. ההתלבטות העיקרית של המאמן הלאומי כרגע היא במרכז המגרש, שם הוא מתלבט בין דור פרץ לעומרי גאנדלמן. מדובר בשני שחקנים בעלי סגנון דומה המביאים איתם נוכחות פיזית משמעותית ודומיננטיות בקישור.

שאר העמדות במגרש סגורות באופן עקרוני. דניאל פרץ יפתח בין הקורות, כאשר קו ההגנה צפוי לכלול את דסה, ניקיטה סטוינוב, סתיו למקין ורוי רביבו. בחלק הקדמי ובקישור ההתקפי הבטיחו את מקומם ענאן חלאילי, גבי קניקובסקי, אליאל פרץ, אוסקר גלוך ותאי בריבו. אם דסה לא יהיה כשיר בסופו של דבר, תרחיש שנראה כרגע בעל סבירות נמוכה, הנבחרת עשויה לעבור למערך של שלושה בלמים שיכלול את אור בלוריאן.

דניאל פרץ במוקד

באימון שנערך אתמול בבית הנבחרות בשפיים בלט במיוחד השוער דניאל פרץ, שמפגין כושר מצוין. גם איתמר נוי וירין לוי, שאמורים להשתלב במהלך המשחק, הותירו רושם חיובי מאוד כמו גם ניקיטה סטוינוב.

פרץ: "באים להראות את היכולות שלנו"

בנבחרת מציינים על מצב רוח טוב במיוחד ומקווים לחזור מטביליסי עם ניצחון, וחשוב מכך, עם תצוגת כדורגל איכותית שתעניק אופטימיות להמשך הדרך.

