יום שבת, 28.03.2026 שעה 02:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עיסאת: דינמו בוקרשט? המטרה שלי היא אחרת

בלם מכבי חיפה הסביר לתקשורת הרומנית מדוע סירב למעבר ("שואף לשחק באחת מ-5 הליגות הבכירות") ודיבר גם על הקשר עם סטויאנוב: "שתינו ביחד קפה"

ליסב עיסאת חוגג (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת חוגג (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה ליסב עיסאת היה קרוב לעבור לדינמו בוקרשט במהלך החורף, כך לפחות טוענים ברומניה, אך העסקה לא יצאה לפועל, למרות מגעים מתקדמים בין הצדדים. במכבי חיפה דרשו לכאורה כ-1.5 מיליון אירו, סכום שנחשב גבוה עבור המועדון הרומני, ובסופו של דבר הבלם הצעיר נשאר בישראל ואף האריך את חוזהו עד 2029.

מעבר לכך, עיסאת עצמו הבהיר כי גם מהצד שלו לא הייתה התלהבות גדולה מהמעבר, בעיקר בשל שאיפותיו המקצועיות: "המטרה שלי קצת שונה מלשחק בליגה הרומנית. אני משחק במועדון גדול בישראל, שבו המטרה היא להעפיל למפעלים אירופיים. היעד שלי הוא להגיע לאחת מחמש הליגות הבכירות באירופה ואני משוכנע שאצליח".

"המטרה שלי היא להגיע לטופ 5 באירופה"

הקשר גם התייחס לקשריו עם שחקן דינמו, ניקיטה סטוינוב, וסיפר: "שתיתי קפה עם ניקיטה לפני יומיים. הוא סיפר לי כמה הוא מרוצה בדינמו. גם הם רוצים להעפיל למפעלים אירופיים. ניקיטה חבר טוב מאוד שלי ואני מאחל לו הרבה בהצלחה. אני מקווה שהוא יעשה שם עבודה טובה".

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

עיסאת, ששוויו מוערך בכ-600 אלף אירו, נחשב לאחד השחקנים המבטיחים של מכבי חיפה, שם רשם העונה 23 הופעות עם שער אחד ובישול. למרות גילו הצעיר, 21, הוא כבר רשם שתי הופעות בנבחרת רומניה הבוגרת.

עם זאת, לקראת חלון הנבחרות הנוכחי הוחלט שלא לזמנו לסגל הבוגר למשחקי הפלייאוף מול טורקיה, והוא ירד לנבחרת הצעירה עד גיל 21, שתתמודד מול קוסובו וסן מרינו במסגרת מוקדמות אליפות אירופה 2027.

עיסאת, שנולד וגדל בישראל ושיחק גם בהפועל חדרה בעבר, ממשיך להתקדם במסלול הקריירה שלו בקצב יציב. גם ההחלטה לדחות את המעבר לדינמו מצביעה על כך שהוא מכוון גבוה, עם עיניים לעבר הליגות הבכירות באירופה. בינתיים, במכבי חיפה נהנים משחקן שמחויב למועדון ולמטרותיו, בעוד השחקן עצמו שומר על פוקוס ברור לעתיד: להגיע לרמות הגבוהות ביותר בכדורגל האירופי.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה? נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
