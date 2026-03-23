עוזרים מריאל וחברים מ-1998: הכוורת של זידאן

זינדין זידאן צפוי להפוך למאמן נבחרת צרפת לאחר מונדיאל 2026, שייערך בקיץ בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, ולרשת את דידייה דשאן בתפקיד. לפי ‘RMC’, מאמן ריאל מדריד לשעבר כבר פועל מאחורי הקלעים לבניית הצוות המקצועי שלו, שצפוי לכלול את עוזריו הקבועים ושחקנים רבים מנבחרת צרפת שזכתה במונדיאל 1998.

נשיא התאחדות הכדורגל הצרפתית, פיליפ דיאלו, כמעט ואישר זאת בראיון ל'לה פיגארו', כאשר אמר כי הוא "יודע את שמו" של מחליפו של דשאן, אך לא חשף אותו. דשאן צפוי לעזוב לאחר המונדיאל הקרוב, ובהיעדר הפתעות, זידאן הוא המועמד המוביל להחליפו. בינתיים, המאמן בן ה-53, שלא עובד מאז 2021, מתכונן לחזרה עם הצוות הקרוב אליו.

צוות מהדור של 1998

זידאן צפוי לצרף שוב את עוזריו הבכירים דויד בטוני וחמידו מסאידי. בטוני אימן בשנים האחרונות את סיון השווייצרית ואת קלאב אפריקן מתוניסיה, בעוד מסאידי לא אימן מאז עזיבתו את ריאל מדריד, והוא ידוע כאדם דיסקרטי מאוד, שכתב עבודת מחקר על שיקום מוח לאחר פציעות ואף השיק לאחרונה פודקאסט משותף עם זידאן ובטוני.

בנוסף, זידאן מחפש לצרף "אנשים נאמנים" לצוותו, כאשר אחד השמות הבולטים הוא אלן בוגוסיאן, קשר העבר של הנבחרת ששימש כעוזר מאמן בין השנים 2008 ל-2012. כיום הוא משמש כפרשן, ושומר על קשר קרוב עם זידאן, אם כי סירב להתייחס פומבית לנושא.

באופן מפתיע, זידאן גם התייעץ רבות עם אנרי אמיל, מאמן אגדי של הנבחרת בין 1976 ל-2008 (קטגוריות גיל שונות). אמיל סיפר: "אנחנו מאוד קרובים. הוא רצה את התפקיד הזה כבר הרבה זמן. יש בינינו אמון מלא, אבל כרגע זה יותר קשר חברי מאשר מקצועי". עם זאת, אמיל, שמתקרב לגיל 84, הבהיר שלא ייקח חלק פעיל בצוות.

במקביל, ייתכן שחלק מאנשי הצוות של דשאן יישארו בתפקידם אם יתאימו לדרישות של זידאן, בדומה למה שקרה כאשר דשאן עצמו נכנס לתפקיד ב-2012 ונדרש לשמור על חלק מאנשי הצוות הקיימים. זה תלוי גם בשיקולים כלכליים של ההתאחדות בצרפת, שמתמודדת עם גירעון של 8 מיליון אירו.

בינתיים, כל הגורמים המעורבים שומרים על שתיקה, בעוד הצוות הנוכחי של הנבחרת מתמקד לחלוטין במונדיאל הקרוב. אולם מאחורי הקלעים, נראה כי המינוי של זידאן מתקרב, וכי הוא כבר מכין את הקרקע לקראת אחת המשרות הנחשקות ביותר בכדורגל העולמי.