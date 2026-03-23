ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

עוזרים מריאל וחברים מ-1998: הכוורת של זידאן

המאמן הבא של צרפת כבר עובד על הצוות החדש שלו בנבחרת: שחקנים שחלקו איתו את המגרש במונדיאל, מי שעבדו איתו בריאל מדריד, וגם שיחות עם מאמן אגדי

|
זינדין זידאן (IMAGO)
זינדין זידאן (IMAGO)

זינדין זידאן צפוי להפוך למאמן נבחרת צרפת לאחר מונדיאל 2026, שייערך בקיץ בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, ולרשת את דידייה דשאן בתפקיד. לפי ‘RMC’, מאמן ריאל מדריד לשעבר כבר פועל מאחורי הקלעים לבניית הצוות המקצועי שלו, שצפוי לכלול את עוזריו הקבועים ושחקנים רבים מנבחרת צרפת שזכתה במונדיאל 1998.

נשיא התאחדות הכדורגל הצרפתית, פיליפ דיאלו, כמעט ואישר זאת בראיון ל'לה פיגארו', כאשר אמר כי הוא "יודע את שמו" של מחליפו של דשאן, אך לא חשף אותו. דשאן צפוי לעזוב לאחר המונדיאל הקרוב, ובהיעדר הפתעות, זידאן הוא המועמד המוביל להחליפו. בינתיים, המאמן בן ה-53, שלא עובד מאז 2021, מתכונן לחזרה עם הצוות הקרוב אליו.

צוות מהדור של 1998

זידאן צפוי לצרף שוב את עוזריו הבכירים דויד בטוני וחמידו מסאידי. בטוני אימן בשנים האחרונות את סיון השווייצרית ואת קלאב אפריקן מתוניסיה, בעוד מסאידי לא אימן מאז עזיבתו את ריאל מדריד, והוא ידוע כאדם דיסקרטי מאוד, שכתב עבודת מחקר על שיקום מוח לאחר פציעות ואף השיק לאחרונה פודקאסט משותף עם זידאן ובטוני.

זינדין זידאן (רויטרס)

בנוסף, זידאן מחפש לצרף "אנשים נאמנים" לצוותו, כאשר אחד השמות הבולטים הוא אלן בוגוסיאן, קשר העבר של הנבחרת ששימש כעוזר מאמן בין השנים 2008 ל-2012. כיום הוא משמש כפרשן, ושומר על קשר קרוב עם זידאן, אם כי סירב להתייחס פומבית לנושא.

באופן מפתיע, זידאן גם התייעץ רבות עם אנרי אמיל, מאמן אגדי של הנבחרת בין 1976 ל-2008 (קטגוריות גיל שונות). אמיל סיפר: "אנחנו מאוד קרובים. הוא רצה את התפקיד הזה כבר הרבה זמן. יש בינינו אמון מלא, אבל כרגע זה יותר קשר חברי מאשר מקצועי". עם זאת, אמיל, שמתקרב לגיל 84, הבהיר שלא ייקח חלק פעיל בצוות.

במקביל, ייתכן שחלק מאנשי הצוות של דשאן יישארו בתפקידם אם יתאימו לדרישות של זידאן, בדומה למה שקרה כאשר דשאן עצמו נכנס לתפקיד ב-2012 ונדרש לשמור על חלק מאנשי הצוות הקיימים. זה תלוי גם בשיקולים כלכליים של ההתאחדות בצרפת, שמתמודדת עם גירעון של 8 מיליון אירו.

בינתיים, כל הגורמים המעורבים שומרים על שתיקה, בעוד הצוות הנוכחי של הנבחרת מתמקד לחלוטין במונדיאל הקרוב. אולם מאחורי הקלעים, נראה כי המינוי של זידאן מתקרב, וכי הוא כבר מכין את הקרקע לקראת אחת המשרות הנחשקות ביותר בכדורגל העולמי.

