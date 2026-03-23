יום שני, 23.03.2026 שעה 23:35
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות - נשים

לא עוצרות: וירג'יניה ורומי לוי הדיחו את איווה

אחרי הניצחון המפתיע על ג'ורג'יה, המדורגת 10 בטורניר המכללות לנשים העיפה גם את ההוקייז שמדורגים 2 עם 75:83. הישראלית הייתה נהדרת עם 13 נקודות

רומי לוי עולה לסל (IMAGO)
טורניר המארצ’ מאדנס לא מפסיק לספק לנו סיפורים והפתעות בכל יום מחדש, כשגם בטורניר הנשים אנחנו מקבלים כמות נכבדת של דרמות. הערב (שני), הנציגה הישראלית שלנו רומי לוי ומכללת וירג’יניה, רשמו ניצחון גדול על איווה החזקה, עם 75:83 בתום שתי הארכות ודרמה גדול, וכשהישראלית הייתה מהבולטות בשורות קבוצתה.

רומי לוי ממשיכה להיות אחת מהשחקניות הבולטות בוירג’יניה, כשהפעם היא סיימה עם שורה סטטיסטית של 14 נקודות, 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחטיפה אחת, כל זאת בלא פחות מ-44 דקות משחק, הנתון השני הכי גבוה בקבוצה.

כעת, ולאחר שגם אתמול רשמו ניצחון מפתיע על מדורגת גבוהה עם 73:82 על ג’ורג’יה, וירג’יניה ממשיכה במסע האדיר שלה במארצ’ מאדנס, כשהן מעפילות לשלב הסוויט סיקסטין שם ממתינה לה TCU המדורגת שלישית.

