יום שלישי, 24.03.2026 שעה 13:11
ספורט אחר  >> כדורעף

ניצחון למטה אשר, כפ"ס והפועל המעפיל הפתיעו

סדרות הפלייאוף של ליגת העל לגברים בכדורעף החלו היום ללא קהל עקב המצב, כשהצפוניים לא התקשו עם 0:3 מול רחובות. הוד השרון ואשדוד הופתעו והפסידו

שחקני מטה אשר מרוצים (שמעון קנלמן)
היום (שני) החלו סדרות הפלייאוף של ליגת העל לגברים בכדורעף עם דרמות מרתקות ושתי הפתעות, בדמות הפועל כפר סבא (שגברה על הוד השרון) והפועל המעפיל (שגברה על מכבי אשדוד), כשהמשחקים נערכו תחת הנחיות פיקוד העורף וללא קהל. כזכור, הסדרות מוכרעות בשיטת שני משחקים (בית-חוץ), כאשר במקרה של שוויון בסיכום המשחקים תתקיים "מערכת זהב" מכרעת.

מכבי רחובות – הפועל גליל מטה אשר/עכו 3:0 (25:15, 25:18, 25:18)

מטה אשר/עכו, שנוצחה רק פעם אחת לאורך העונה הסדירה, המשיכה בדומיננטיות שלה עם ניצחון חוץ מרשים ברחובות. האורחת שלטה ללא עוררין לאורך שלוש המערכות ועשתה צעד משמעותי לעבר חצי הגמר. המשחק השני ייערך ביום חמישי באולם "נעמן", כשמטה אשר זקוקה לשתי מערכות בלבד כדי להעפיל. מנגד, רחובות תהיה חייבת ניצחון של 0:3 או 1:3 כדי לגרור את הסדרה למערכת זהב.

מטה אשר כדורעף גברים (שמעון קנלמן)מטה אשר כדורעף גברים (שמעון קנלמן)

הצטיינו במטה אשר/עכו: ווינלקמלר (18 נק') ושטיפט (12 נק').

הצטיינו ברחובות: פאביצ'ביץ' (14 נק') וביג'לוביץ' (11 נק').

אנדריי רדזיוק ממטה אשר/עכו אמר: "חשוב לי לציין שהרבה ממה שתכננו באמת עבד היום. הצגנו משחק קבוצתי טוב מאוד. יכולנו לשחק אפילו נקי יותר, היו לנו לא מעט הזדמנויות שלא ניצלנו, אבל הכי חשוב שהשגנו את הניצחון הראשון וזה רק חצי מהדרך. עכשיו אנחנו מחכים ליריבה שלנו אצלנו בבית".

הפועל כפר סבא – מכבי מוסינזון הוד השרון 2:3 (16:25, 25:20, 25:18, 20:25, 23:25)

אחד המשחקים הדרמטיים ביותר העונה הסתיים במערכה חמישית בלתי נשכחת. כפר סבא פתחה עם ניצחון קל במערכה הראשונה, אך הוד השרון התעוררה, הפכה את התוצאה ל-1:2, כפר סבא החזירה בניצחון במערכה הרביעית. המערכה החמישית הייתה קרב התשה: הוד השרון הוליכה 12:14 והייתה קרובה לניצחון, אך סאוזה מכפר סבא השווה ל-14:14. הדרמה נמשכה עד למצב של 23:23, אז שתי טעויות התקפה של הוד השרון העניקו לכפר סבא את הניצחון היקר.

הפועל כפר סבא ומכבי הוד השרון (באדיבות המועדון)הפועל כפר סבא ומכבי הוד השרון (באדיבות המועדון)

הצטיינו בכפר סבא: קירשנבאום (21 נק') ולופז (20 נק', כולל 5 חסימות).

הצטיינו בהוד השרון: קריטונוב (18 נק') וזים (17 נק').
מאמן כפר סבא עדי גורן דיבר בסיום: "אני גאה מאוד בשחקנים על רוח הלחימה והלב. אמנם ניצחנו, אך התוצאה משאירה את הכל פתוח לקראת המשחק השני. ננוח, ננתח ונבוא להילחם שוב בחמישי".

הפועל המעפיל/עמק חפר/מנשה – מכבי אשדוד 2:3 (23:25, 23:25, 25:18, 25:21, 10:15)

משחק מרתק נערך בקיבוץ עין החורש. המעפיל עמלה קשות כדי לנצח את שתי המערכות הראשונות הצמודות, אך אשדוד לא ויתרה והשוותה ל-2:2. במערכה המכרעת, במצב של 5:5, שתי נקודות של ישראלי ואחת של דוס סנטוס הקפיצו את המקומיים ליתרון 5:9. אשדוד עוד ניסתה לצמצם, אך המעפיל לחצה על הגז בדרך לניצחון במשחק כולו.

הפועל המעפיל (אראל בורנשטיין)הפועל המעפיל (אראל בורנשטיין)

הצטיינו בהמעפיל: אוליביירה (27 נק'), דוס סנטוס (18 נק'), סלטון וישראלי (9 נק' כ"א, לישראלי 7 חסימות).

הצטיינו במכבי אשדוד: אפונזה (27 נק'), אלפסי (14 נק') וקופילביץ' (11 נק', 7 חסימות).

מכבי יעדים תל אביב – מ.ס עיילבון 0:3

מכבי תל אביב זכתה בניצחון טכני.

