"נאמרו שקרים רבים": אמבפה שם סוף לשמועות

ריאל מדריד נמצאת בכושר נהדר. אחרי שהעפילה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבון מנצ’סטר סיטי, אותה ניצחה בשני המשחקים, החבורה של אלברו ארבלואה הצליחה לנצח גם בדרבי נגד אתלטיקו מדריד, וכל זאת ללא קיליאן אמבפה, שרק חזר מפציעה לא קצרה.

עם היציאה לפגרת הנבחרות, החלוץ דיבר על הפציעה: “הברך שלי בסדר. אני יודע שהיו הרבה ספקולציות בנושא ונאמרו דברים שקריים. זה החיים של ספורטאי עלית ואנחנו רגילים שאנשים אומרים דברים ללא כל בסיס”, אמר אמבפה.

“כעת אני ב-100%”

הכוכב של הבלאנקוס ימריא מחר עם נבחרת צרפת לארצות הברית לשני משחקי הכנה גדולים נגד ברזיל וקולומביה והודה שהוא החלים לחלוטין: “כעת אני ב-100%. הייתה לי הזדמנות בפאריס לקבל אבחנה טובה מאוד ויחד הצלחנו לתכנן את החזרה ההדרגתית שלי”.

על האם הוא מנהל את הדקות שלו לקראת המונדיאל: “זה לא נתון לדיון. שיחקתי בשני מונדיאלים כשבאחד זכיתי ובשני הגעתי לגמר. איך התכוננתי? על ידי כך ששיחקתי את כל המשחקים עם הקבוצה שלי. אני רוצה לשחק את כל המשחקים בריאל מדריד.

“הדיון הזה הוא בדיחה. התכוננתי לשני המונדיאלים האחרונים שלי בצורה הטובה ביותר שאפשר, וזה על ידי משחק, הבקעת שערים, זכייה בתארים ומאבק עד הדקה האחרונה עם המועדון שלי – ואני אעשה את אותו הדבר גם השנה”.