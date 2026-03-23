יום שלישי, 24.03.2026 שעה 00:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"נאמרו שקרים רבים": אמבפה שם סוף לשמועות

אחרי שנעדר לתקופה ממושכת בעקבות פציעה מסתורית בברך, הכוכב הגיע למחנה נבחרת צרפת והתייחס למצבו: "אנשים אמרו דברים ללא כל בסיס, אני רגיל לזה"

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת בכושר נהדר. אחרי שהעפילה לרבע גמר ליגת האלופות על חשבון מנצ’סטר סיטי, אותה ניצחה בשני המשחקים, החבורה של אלברו ארבלואה הצליחה לנצח גם בדרבי נגד אתלטיקו מדריד, וכל זאת ללא קיליאן אמבפה, שרק חזר מפציעה לא קצרה.

עם היציאה לפגרת הנבחרות, החלוץ דיבר על הפציעה: “הברך שלי בסדר. אני יודע שהיו הרבה ספקולציות בנושא ונאמרו דברים שקריים. זה החיים של ספורטאי עלית ואנחנו רגילים שאנשים אומרים דברים ללא כל בסיס”, אמר אמבפה.

“כעת אני ב-100%”

הכוכב של הבלאנקוס ימריא מחר עם נבחרת צרפת לארצות הברית לשני משחקי הכנה גדולים נגד ברזיל וקולומביה והודה שהוא החלים לחלוטין: “כעת אני ב-100%. הייתה לי הזדמנות בפאריס לקבל אבחנה טובה מאוד ויחד הצלחנו לתכנן את החזרה ההדרגתית שלי”.

ויני וידי ויצ'י! ריאל נוקמת 2:3 באתלטיקו

על האם הוא מנהל את הדקות שלו לקראת המונדיאל: “זה לא נתון לדיון. שיחקתי בשני מונדיאלים כשבאחד זכיתי ובשני הגעתי לגמר. איך התכוננתי? על ידי כך ששיחקתי את כל המשחקים עם הקבוצה שלי. אני רוצה לשחק את כל המשחקים בריאל מדריד.

“הדיון הזה הוא בדיחה. התכוננתי לשני המונדיאלים האחרונים שלי בצורה הטובה ביותר שאפשר, וזה על ידי משחק, הבקעת שערים, זכייה בתארים ומאבק עד הדקה האחרונה עם המועדון שלי – ואני אעשה את אותו הדבר גם השנה”.

