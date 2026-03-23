יום שני, 23.03.2026 שעה 23:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

נוער: משתלבים וכובשים בבוגרים של הפועל פ"ת

יום מוצלח במשחקי אימון בגזרת השחקנים הצעירים של המלאבסים. שחקני נוער שכבשו בשורות קבוצת הבוגרים מליגת העל, שחקני נערים א' שכבשו בשורות הנוער

|
טל קקון (מדיה הפועל פ"ת)
טל קקון (מדיה הפועל פ"ת)

הרבה שנים שבמחלקת הנוער של הפועל פ"ת לא נהנו מקבוצת נוער, שמדורגת בחלק העליון של טבלת ליגת העל. בעונה הזו חניכיו של בן קפלן מוצאים עצמם בפלייאוף העליון של ליגת העל. שניים מהשחקנים ההתקפיים הבולטים של הקבוצה, הקשר נעם כהן והחלוץ עמרי כהן - בנו של שוער העבר, אוהד כהן, יצאו עם נבחרת נוער ב' למשחקי הסיבוב השני של מוקדמות אליפות אירופה, שיחלו ביום רביעי הקרוב.

היום (שני) שחקנים מקבוצות הנוער פעלו בשתי זירות: בבוקר חמישה משחקני קבוצת הנוער נטלו חלק במשחק קבוצת הבוגרים מול הפועל רמת השרון, שמדורגת מתחת לקו האדום של ליגה א' דרום. המשחק הסתיים בניצחון 0:8 לזכות הפועל פ"ת. החלוץ יואב סולל והקשר אביעד חקיקי (בישל את השער השני) פתחו בהרכב, את השער השלישי כבש בבעיטת וולה טל קקון, בנו של מוטי קקון, חלוץ העבר האגדי של המועדון.

יואב סולל (מדיה הפועל פ"ת)

יואב סולל ונעם כהן שותפו ב-0:1 על בני יהודה

המגן בן גרמה והבלם עידו טסה שותפו כמחליפים. בשבוע שעבר שולבו יואב סולל, עמית בן יוסף ובן גרמה כמחליפים במשחק אימון מול הנבחרת הצעירה - שהסתיים בתוצאת 1:1. במשחק האימון בו ניצחה הפועל פ"ת את קבוצת הבוגרים של בני יהודה ת"א 0:1 שולבו כמחליפים יואב סולל ונעם כהן.

עידו טסה (מדיה הפועל פ"ת)

קבוצת הנוער, שבימים אלה משלבת בשורותיה שחקנים מקבוצת נערים א', הפסידה בשבוע שעבר 2:0 במשחק אימון מול מוליכת הטבלה, מכבי ת"א. הקבוצה פגשה הערב למשחק אימון ולדרבי את קבוצת הבוגרים של הפועל מחנה יהודה מליגה ב'. המשחק הסתיים בניצחון 0:2 לזכות הנוער של הפועל פ"ת, כשעל שני השערים חתומים שני שחקנים ילידים 2009 - מתן בסנט ונועם שרף בלאו.

