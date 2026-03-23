אבדיה בתמונה, אך דורן מתקרב לשחקן המשתפר

דני אבדיה יתחרה בג’יילן דורן על תואר השחקן המשתפר של העונה ב-NBA, כאשר לפי Kalshi Markets, פלטפורמת מסחר מבוססת תחזיות, שבה משתמשים קונים ומוכרים חוזים לפי הסתברות לאירועים עתידיים, מדובר במרוץ צמוד לתואר, אם כי שחקנה של דטרויט הוא הפייבוריט הברור ככל שהעונה הסדירה מתקרבת לסיומה.

רוב המרוצים לפרסים המרכזיים ב-NBA כבר מתחילים להתבהר. שיי גילג'ס-אלכסנדר למעשה נפרד מהשאר במרוץ ל-MVP, ויקטור וומבניאמה נחשב למוביל הברור לשחקן ההגנה של העונה, וקון קנופל השתלט על מרוץ רוקי העונה, אם כי קופר פלאג עדיין בתמונה. למעט מרוץ צמוד לשחקן השישי, רוב התוצאות מתחילות להיראות די ברורות.

זה מוביל לאחד המרוצים הפתוחים יותר שנותרו: השחקן המשתפר של העונה. בעונה שעברה דייסון דניאלס זכה בפרס לאחר פריצה מרשימה שכללה תרומה כוללת והשפעה הגנתית ברמה גבוהה. הוא רשם ממוצעים של 14.1 נקודות, 5.9 ריבאונדים, 4.4 אסיסטים ולמעלה מ-3 חטיפות למשחק. השאלה היא מי עשה קפיצה דומה העונה, וכעת ניתן לבחון את המועמדים המובילים. בכתבה שעלתה ב’ספורטס אילוסטרייטד’, השוו בין אבדיה לדורן.

ג'יילן דורן (רויטרס)

ג'יילן דורן, דטרויט פיסטונס (52%)

הסנטר של הפיסטונס חזר למעמד הפייבוריט לזכייה בפרס. למרות שג'יילן ג'ונסון צבר תאוצה באמצע העונה, שילוב של פציעות וחוסר יציבות החזיר את היתרון לדורן, שנמצא בעונתו הרביעית ורשם קפיצה סטטיסטית משמעותית. הוא מעמיד ממוצעים של 19.2 נקודות (עלייה של 7.4 מהעונה שעברה), 10.5 ריבאונדים, 1.7 אסיסטים, 0.9 חטיפות ו-0.8 חסימות, עם 65% מהשדה ו-73% מהעונשין. גם עם החמצת משחקים מסוימים, התרומה הכוללת שלו והתפקיד המרכזי בקבוצה שמובילה את המזרח משאירים אותו בראש הרשימה.

בהיעדרו של קייד קנינגהאם עד סוף העונה הסדירה, תפקידו של דורן אף התרחב. במשחקים האחרונים הוא מציג עלייה ברורה בעומס ההתקפי, עם ממוצעים של 27.7 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו-1.0 אסיסטים בשלושת המשחקים האחרונים. ההזדמנות הזו עשויה לבסס עוד יותר את מעמדו, שכן ביצועים בסיום העונה משפיעים מאוד על ההכרעה. כל עוד לא יקרה משהו חריג כמו פציעה מסיימת עונה, הפרס נמצא בידיים שלו.

דני אבדיה, פורטלנד טרייל בלייזרס (27%)

אחד המשתנים המרכזיים במרוץ הוא רף הזכאות של 65 משחקים, שנכנס בהסכם הקיבוצי החדש. אבדיה שיחק עד כה ב-56 משחקים, ולכן יצטרך להשתתף כמעט בכל המשחקים שנותרו לפורטלנד כדי להיות זכאי לפרס.

“גם אם יעבור את הרף הזה, הזמינות כבר השפיעה על מעמדו. אבדיה מציג עונה מרשימה עם ממוצעים של 24.2 נקודות, 7.0 ריבאונדים ו-6.8 אסיסטים למשחק, אך התחושה לגבי הזוכה לא נקבעת רק לפי מספרים. גם ההקשר הקבוצתי חשוב, וכאן הפער בולט. בעוד דורן מוביל את דטרויט לצמרת המזרח, פורטלנד עדיין נלחמת על מקום בפלייאוף מהשוליים”, נכתב בארה”ב.

“ההבדל הזה יצר פער ברור בהערכות. היכולת האישית של אבדיה שומרת אותו בתמונה, אך השילוב של החמצת משחקים ומיקום הקבוצה הטה את הכף לטובת דורן”, סיכמו ב’ספורטס אילוסטרייטד’.