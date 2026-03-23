יום שני, 23.03.2026 שעה 23:45
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7671-821270דטרויט פיסטונס
68%7561-813671בוסטון סלטיקס
65%7844-830372ניו יורק ניקס
61%8152-840971קליבלנד קאבלירס
55%8286-836771אטלנטה הוקס
55%8001-809171טורונטו ראפטורס
54%7785-785568אורלנדו מג'יק
54%8325-828472פילדלפיה 76'
53%8040-838272שארלוט הורנטס
49%8468-859272מיאמי היט
43%8108-774370מילווקי באקס
42%8498-823971שיקגו בולס
25%8196-760371ברוקלין נטס
23%8612-794271אינדיאנה פייסרס
23%8627-787570וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7653-832471אוקלהומה ת'אנדר
75%7692-822569סן אנטוניו ספרס
64%7729-804370יוסטון רוקטס
62%8459-875973דנבר נאגטס
60%8257-827472לוס אנג'לס לייקרס
59%8415-863073מינסוטה טימברוולבס
56%7844-798671פיניקס סאנס
50%7820-788670לוס אנג'לס קליפרס
49%8241-828872גולדן סטייט ווריורס
47%8458-831972פורטלנד בלייזרס
36%8346-809670ניו אורלינס פליקנס
35%8339-804871דאלאס מאבריקס
31%8492-819571ממפיס גריזליס
30%8861-838671יוטה ג'אז
28%8695-801872סקרמנטו קינגס

אבדיה בתמונה, אך דורן מתקרב לשחקן המשתפר

בארה"ב השוו בין כוכב פורטלנד למקבילו מדטרויט, גם סיכויי הזכייה של כל אחד מהם פורסמו: "לא רק מספרים, גם ההקשר הקבוצתי חשוב וכאן הפער בולט"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה יתחרה בג’יילן דורן על תואר השחקן המשתפר של העונה ב-NBA, כאשר לפי Kalshi Markets, פלטפורמת מסחר מבוססת תחזיות, שבה משתמשים קונים ומוכרים חוזים לפי הסתברות לאירועים עתידיים, מדובר במרוץ צמוד לתואר, אם כי שחקנה של דטרויט הוא הפייבוריט הברור ככל שהעונה הסדירה מתקרבת לסיומה.

רוב המרוצים לפרסים המרכזיים ב-NBA כבר מתחילים להתבהר. שיי גילג'ס-אלכסנדר למעשה נפרד מהשאר במרוץ ל-MVP, ויקטור וומבניאמה נחשב למוביל הברור לשחקן ההגנה של העונה, וקון קנופל השתלט על מרוץ רוקי העונה, אם כי קופר פלאג עדיין בתמונה. למעט מרוץ צמוד לשחקן השישי, רוב התוצאות מתחילות להיראות די ברורות.

זה מוביל לאחד המרוצים הפתוחים יותר שנותרו: השחקן המשתפר של העונה. בעונה שעברה דייסון דניאלס זכה בפרס לאחר פריצה מרשימה שכללה תרומה כוללת והשפעה הגנתית ברמה גבוהה. הוא רשם ממוצעים של 14.1 נקודות, 5.9 ריבאונדים, 4.4 אסיסטים ולמעלה מ-3 חטיפות למשחק. השאלה היא מי עשה קפיצה דומה העונה, וכעת ניתן לבחון את המועמדים המובילים. בכתבה שעלתה ב’ספורטס אילוסטרייטד’, השוו בין אבדיה לדורן.

ג'יילן דורן, דטרויט פיסטונס (52%)

הסנטר של הפיסטונס חזר למעמד הפייבוריט לזכייה בפרס. למרות שג'יילן ג'ונסון צבר תאוצה באמצע העונה, שילוב של פציעות וחוסר יציבות החזיר את היתרון לדורן, שנמצא בעונתו הרביעית ורשם קפיצה סטטיסטית משמעותית. הוא מעמיד ממוצעים של 19.2 נקודות (עלייה של 7.4 מהעונה שעברה), 10.5 ריבאונדים, 1.7 אסיסטים, 0.9 חטיפות ו-0.8 חסימות, עם 65% מהשדה ו-73% מהעונשין. גם עם החמצת משחקים מסוימים, התרומה הכוללת שלו והתפקיד המרכזי בקבוצה שמובילה את המזרח משאירים אותו בראש הרשימה.

בהיעדרו של קייד קנינגהאם עד סוף העונה הסדירה, תפקידו של דורן אף התרחב. במשחקים האחרונים הוא מציג עלייה ברורה בעומס ההתקפי, עם ממוצעים של 27.7 נקודות, 9.7 ריבאונדים ו-1.0 אסיסטים בשלושת המשחקים האחרונים. ההזדמנות הזו עשויה לבסס עוד יותר את מעמדו, שכן ביצועים בסיום העונה משפיעים מאוד על ההכרעה. כל עוד לא יקרה משהו חריג כמו פציעה מסיימת עונה, הפרס נמצא בידיים שלו.

דני אבדיה, פורטלנד טרייל בלייזרס (27%)

אחד המשתנים המרכזיים במרוץ הוא רף הזכאות של 65 משחקים, שנכנס בהסכם הקיבוצי החדש. אבדיה שיחק עד כה ב-56 משחקים, ולכן יצטרך להשתתף כמעט בכל המשחקים שנותרו לפורטלנד כדי להיות זכאי לפרס.

“גם אם יעבור את הרף הזה, הזמינות כבר השפיעה על מעמדו. אבדיה מציג עונה מרשימה עם ממוצעים של 24.2 נקודות, 7.0 ריבאונדים ו-6.8 אסיסטים למשחק, אך התחושה לגבי הזוכה לא נקבעת רק לפי מספרים. גם ההקשר הקבוצתי חשוב, וכאן הפער בולט. בעוד דורן מוביל את דטרויט לצמרת המזרח, פורטלנד עדיין נלחמת על מקום בפלייאוף מהשוליים”, נכתב בארה”ב.

“ההבדל הזה יצר פער ברור בהערכות. היכולת האישית של אבדיה שומרת אותו בתמונה, אך השילוב של החמצת משחקים ומיקום הקבוצה הטה את הכף לטובת דורן”, סיכמו ב’ספורטס אילוסטרייטד’. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */