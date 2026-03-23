"ליבו של אנצו פרננדס בריאל, חולם על הברנבאו"

סאגת אנצו פרננדס מסתמנת כאחד מסיפורי ההעברות הגדולים של הקיץ. עתידו בלונדון בעונה הבאה לוט בערפל, כאשר השמועות סביבו הולכות ומתחזקות, במיוחד לאחר הירידה ביכולת של צ'לסי. בתוך כך, ריאל מדריד הוזכרה כאחת המועמדות הבולטות לצרפו, אך מבחינת השחקן, הוא שומר על פרופיל נמוך, אם כי משאיר את הדלת פתוחה.

"נשארו עוד כמה חודשים לסיום העונה. ריאל מדריד? בכנות, כלום, אפס מגעים. כרגע אנחנו מרוכזים בצ'לסי ובמשחקים שנותרו. נראה אחרי המונדיאל", אמר עם הגעתו לנמל התעופה באסייסה, לפני שהצטרף לנבחרת ארגנטינה.

הבלגן בלונדון

המצב בצ'לסי רחוק מלהיות אידאלי. לפי דיווחים באנגליה, יש חוסר שביעות רצון הולך וגובר בחדר ההלבשה כלפי ההנהלה, שהוחרף בעקבות עזיבתו של מרסקה והתוצאות האחרונות. אנצו נחשב לאחד הקולות הבולטים שמבקרים את המצב, מה שיוצר קרקע נוחה לחוסר יציבות, כאשר מספר שחקני מפתח כבר שוקלים את עתידם לעונה הבאה.

שוקל את עתידו. פרננדס (IMAGO)

המקרה של אנצו מורכב במיוחד. לאחר הזכייה בגביע העולם למועדונים בקיץ האחרון, המועדון החל בשיחות ראשוניות להארכת חוזהו. בהנהלה ראו בו שחקן מפתח ואחד הבלתי ניתנים להחלפה בפרויקט, אך המשא ומתן לא התקדם ולבסוף נתקע.

למרות חוזה עד יוני 2031, מצבו עשוי להשתנות. לפני מספר שבועות חתם עם סוכנות חדשה, The Elegant Game, שמנוהלת על ידי 'פלאקו' פסטורה ומתיאס טורנסו. מאז, ההתעניינות בו רק גוברת, כאשר פאריס סן ז'רמן נחשבת לאחת המחזרות הגדולות, אך נכון לעכשיו אין הסכמות קונקרטיות.

עם זאת, “ליבו של אנצו נמצא בריאל מדריד”, לפי ‘אס’. החלום שלו הוא לשחק בברנבאו ולהפוך לאגדה במדריד, עיר שהוא אוהב ומגיע אליה בכל הזדמנות. למרות זאת, השחקן מתמקד בהווה, לסיים את העונה בצורה חזקה עם צ'לסי ולהגיע בכושר שיא למונדיאל עם ארגנטינה, שם תגן הנבחרת על התואר מקטאר. החלום על ריאל מדריד מושהה לעת עתה.

אנסו פרננדס (IMAGO)

העיתונאי הבכיר פבריציו רומאנו הוסיף: "אנצו פרננדס לא הכחיש את העניין מצד ריאל מדריד, הוא רק הכחיש מגעים בשלב הזה. ריאל מדריד מנהלת שיחות פנימיות לגבי קשרים, ובחודשים הקרובים יהיה ברור איזה סוג שחקן היא מחפשת. זה לא כמו ויטיניה שסגר את הדלת, אנצו אמר שאין מגעים כרגע, וזה הבדל משמעותי".