יום שני, 23.03.2026 שעה 21:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"ליבו של אנצו פרננדס בריאל, חולם על הברנבאו"

הארגנטינאי המעיט בחשיבות השמועות על עתידו והכחיש מגעים ("נראה אחרי המונדיאל"), אך לא הכחיש את העניין של הבלאנקוס. בספרד בטוחים: רוצה להגיע

|
אנצו פרננדס (IMAGO)
סאגת אנצו פרננדס מסתמנת כאחד מסיפורי ההעברות הגדולים של הקיץ. עתידו בלונדון בעונה הבאה לוט בערפל, כאשר השמועות סביבו הולכות ומתחזקות, במיוחד לאחר הירידה ביכולת של צ'לסי. בתוך כך, ריאל מדריד הוזכרה כאחת המועמדות הבולטות לצרפו, אך מבחינת השחקן, הוא שומר על פרופיל נמוך, אם כי משאיר את הדלת פתוחה.

"נשארו עוד כמה חודשים לסיום העונה. ריאל מדריד? בכנות, כלום, אפס מגעים. כרגע אנחנו מרוכזים בצ'לסי ובמשחקים שנותרו. נראה אחרי המונדיאל", אמר עם הגעתו לנמל התעופה באסייסה, לפני שהצטרף לנבחרת ארגנטינה.

הבלגן בלונדון

המצב בצ'לסי רחוק מלהיות אידאלי. לפי דיווחים באנגליה, יש חוסר שביעות רצון הולך וגובר בחדר ההלבשה כלפי ההנהלה, שהוחרף בעקבות עזיבתו של מרסקה והתוצאות האחרונות. אנצו נחשב לאחד הקולות הבולטים שמבקרים את המצב, מה שיוצר קרקע נוחה לחוסר יציבות, כאשר מספר שחקני מפתח כבר שוקלים את עתידם לעונה הבאה.

המקרה של אנצו מורכב במיוחד. לאחר הזכייה בגביע העולם למועדונים בקיץ האחרון, המועדון החל בשיחות ראשוניות להארכת חוזהו. בהנהלה ראו בו שחקן מפתח ואחד הבלתי ניתנים להחלפה בפרויקט, אך המשא ומתן לא התקדם ולבסוף נתקע.

למרות חוזה עד יוני 2031, מצבו עשוי להשתנות. לפני מספר שבועות חתם עם סוכנות חדשה, The Elegant Game, שמנוהלת על ידי 'פלאקו' פסטורה ומתיאס טורנסו. מאז, ההתעניינות בו רק גוברת, כאשר פאריס סן ז'רמן נחשבת לאחת המחזרות הגדולות, אך נכון לעכשיו אין הסכמות קונקרטיות.

עם זאת, “ליבו של אנצו נמצא בריאל מדריד”, לפי ‘אס’. החלום שלו הוא לשחק בברנבאו ולהפוך לאגדה במדריד, עיר שהוא אוהב ומגיע אליה בכל הזדמנות. למרות זאת, השחקן מתמקד בהווה, לסיים את העונה בצורה חזקה עם צ'לסי ולהגיע בכושר שיא למונדיאל עם ארגנטינה, שם תגן הנבחרת על התואר מקטאר. החלום על ריאל מדריד מושהה לעת עתה.

העיתונאי הבכיר פבריציו רומאנו הוסיף: "אנצו פרננדס לא הכחיש את העניין מצד ריאל מדריד, הוא רק הכחיש מגעים בשלב הזה. ריאל מדריד מנהלת שיחות פנימיות לגבי קשרים, ובחודשים הקרובים יהיה ברור איזה סוג שחקן היא מחפשת. זה לא כמו ויטיניה שסגר את הדלת, אנצו אמר שאין מגעים כרגע, וזה הבדל משמעותי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */