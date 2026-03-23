יום שני, 23.03.2026 שעה 20:51
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א תשחק נגד קבוצה קפריסאית במחנה

האדומים ממשיכים להתכונן לחידוש הליגה כשהם שומרים על שגרה באי השכן, וביום רביעי הם צפויים לקיים משחק אימון מול ספרטקוס קיטיו מהליגה השנייה

שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)
שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב ממשיכה להיכנס לקצב במחנה האימונים בקפריסין, כאשר היום (שני) קיימה את יום האימונים השני מאז איחוד הסגל. במועדון מרוצים מהקצב ומהאינטנסיביות, כשהשחקנים ממשיכים לעבוד בשני אימונים ביום במטרה להדביק את הפערים שנוצרו בתקופה האחרונה. 

גולת הכותרת הראשונה של המחנה צפויה להתרחש ביום רביעי, אז תפגוש הפועל את ספרטקוס קיטיו מהליגה השנייה בקפריסין למשחק אימון. מדובר במשחק האימון הראשון שהקבוצה הצליחה לארגן במהלך המחנה, כאשר במועדון פועלים לקיים לפחות משחק הכנה נוסף בימים הקרובים.

הצוות המקצועי רואה במשחקים הללו כלי חשוב להחזרת הקבוצה לקצב משחק, לבחינת הרכבים שונים ולשילוב בין כל חלקי הסגל שהתאחדו רק לאחרונה. "הקבוצה שלנו מאוד מחוברת והמחנה הזה יעשה רק טוב, זאת גם הזדמנות לשחקנים הישראלים לנקות קצת את הראש. נגיע מוכנים לחזרת הליגה וזה הכי חשוב", אמרו בהפועל. 

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)

מי שחזר לאימונים הוא רוי קורין, שלא חש בטוב אתמול ונעדר מהאימון הראשון, אך היום כבר שב להתאמן כרגיל. לויזוס לואיזו יצטרף מחר לנבחרת קפריסין וההערכה שיגיע  לישראל לאחר מכן.

